Cosa sappiamo sull’indagine sui “turisti della guerra” che pagavano per uccidere civili nell’assedio di Sarajevo

Un esposto del giornalista Ezio Gavazzeni ha portato la Procura di Milano ad aprire un’indagine, al momento a carico di ignoti, per plurimo omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abbietti. Tra il 1993 e il 1995, “almeno 5 italiani” avrebbero pagato ingenti somme di denaro per poter andare a Sarajevo a sparare ai civili.

I civili che corrono lungo la "sniper alley" cercando di evitare il fuoco dei cecchini (foto da LaPresse)

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo d'indagine sui cosiddetti "turisti della guerra" che, tra il 1993 e il 1995, avrebbero partecipato all'assedio di Sarajevo "per divertimento". Si tratterebbe di "almeno cinque italiani", tra cui un milanese al tempo "proprietario di una clinica privata", i quali avrebbero pagato decine di migliaia di euro di oggi per poter essere accompagnati sulle colline della capitale della Bosnia ed Erzegovina e da lì sparare su civili inermi. L'indagine, al momento a carico di ignoti, è nata dall'esposto presentato dal giornalista e scrittore Ezio Gavazzeni, con la collaborazione dell'avvocato Nicola Brigida e dell'ex giudice, e avvocato, Guido Salvini. L'ipotesi di reato è plurimo omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abbietti. "Sono crimini mostruosi contro l'umanità", ha commentato Brigida a Fanpage.it, "la speranza è che come con i Desaparesidos argentini si arrivi a individuare i colpevoli e alla giusta sanzione penale".

Gli "stranieri" arrivati a Sarajevo "per sparare ai civili"

L'assedio di Sarajevo da parte dell'esercito serbo era iniziato il 6 aprile del 1992, non appena la Bosnia-Erzegovina aveva dichiarato la propria indipendenza. Passato alla storia come l'assedio più lungo della storia moderna, era terminato ufficialmente il 29 febbraio 1996, quasi quattro mesi dopo la firma dell'Accordo di Dayton che pose fine alla guerra. Le vittime furono in totale 11.541 civili, di cui 1.601 bambini, e i feriti oltre 60mila.

"Ciò che ho appreso, da una fonte in Bosnia-Erzegovina, è che l'intelligence bosniaca a fine 1993 ha avvertito la locale sede del Sismi della presenza di almeno cinque italiani, che si trovavano sulle colline intorno alla città, accompagnati per sparare ai civili", si legge nelle 17 pagine di esposto firmato da Gavazzeni e che ha portato all'apertura dell'inchiesta del pm Alessandro Gobbis. Nel documento, come riportato da Ansa, viene citato uno scambio di mail avvenuto nel novembre del 2024 in cui la "fonte" scriveva: "Ho appreso del fenomeno alla fine del 1993 dai documenti del servizio di sicurezza militare bosniaco sull'interrogatorio di un volontario serbo catturato, venuto a combattere dalla parte dei serbi di Bosnia ed Erzegovina. Ha testimoniato che cinque stranieri hanno viaggiato con lui da Belgrado alla Bosnia-Erzegovina".

La Procura pronta ad ascoltare i testimoni

Di questi "cinque stranieri" citati dalla "fonte", almeno tre sarebbero italiani: "un uomo di Torino, uno Milano e l'ultimo di Trieste". Chiamati "cecchini del weekend", sono stati descritti come perlopiù simpatizzanti di estrema destra con la passione per le armi e per la caccia. I "turisti della guerra", o anche "cacciatori di umani", si riunivano a Trieste, dove partivano con un volo della compagnia serba Aviogenex verso Belgrado e, infine, venivano accompagnati sulle colline di Sarajevo. Secondo le testimonianze, da là avrebbero sparato a civili inermi e, pagando un po' di più (fino anche a 100mila euro di oggi), anche ai bambini.

Di "tiratori turistici" se ne era già parlato alla Corte penale internazionale dell'Aia nel processo a Slobodan Milosevic, presidente della Serbia negli anni dell'assedio e accusato di crimini contro l'umanità. Alcuni testimoni affermarono di averli riconosciuti perché portavano armi e indumenti che stonavano con il contesto di guerra. Nel fascicolo della Procura, poi, è presente anche la relazione firmata dall'ex sindaca di Sarajevo Benjamina Karic sui "ricchi stranieri amanti di imprese disumane". Come anticipato da Repubblica e Il Giorno, la Procura di Milano sarebbe già pronta a convocare i primi testimoni. Il pm e il reparto Ros dei carabinieri avrebbero una lista di persone da convocare, tra cui un ex agente segreto bosniaco.