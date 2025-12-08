Rubano la carrozzina al campione di handbike Davyd Andriyesh: “È il mezzo per la mia autonomia”

Il 23enne Davyd Andriyesh vive in una casa popolare a Villasanta (Monza e Brianza). È un campione di handbike e, in questi giorni, gli è stata rubata la sua carrozzina elettrica.

Davyd Andriyesh ha 23 anni e vive in una casa popolare, gestita da Aler (Azienda lombarda per l'edilizia residenziale), a Villasanta, un comune della provincia di Monza e Brianza. È un campione di handbike e, in questi giorni, è stato vittima di un furto. Nella giornata di sabato 6 dicembre, infatti, ha scoperto che qualcuno gli ha rubato la sua carrozzina elettrica e il propulsore.

Il 23enne – colpito da una paralisi cerebrale fin dalla nascita – ha spiegato che, purtroppo, è costretto a lasciarla nel sottoscala del condominio. Il ragazzo vive nelle case Aler che si trovano in via Buozzi e, da diverso tempo, è rotta la serratura. Inoltre l'ascensore del palazzo è troppo piccolo rispetto alla carrozzina. Di conseguenza il giovane studente dell'università Cattolica di Milano (Andriyesh è iscritto al corso di laurea in Comunicazione per organizzazioni e imprese) è costretto a lasciarla nel sottoscala.

Come scritto precedentemente, il ragazzo è un campione di handbike: dal 2017 ha collezionato sei titoli da campione regionale, un europeo Under 23 ed è arrivato terzo nelle gare a tappe del Giro d'Italia. Impegnato anche politicamente (si era candidato alle elezioni amministrative di Villasanta), senza la sua carrozzina è privato ella sua autonomia. Acquistare un altro mezzo simile a quello che aveva è inoltre molto costoso: "A prezzo di listino, costa all'incirca 10mila euro", ha detto al quotidiano Il Giorno.

"Mi viene passato dall'Ats Brianza, ma ne ho diritto a una ogni 5 anni". Il 23enne, in teoria, non potrebbe richiederne una prima del prossimo anno: "Chiederò di avere una deroga". E nel frattempo si arrangerà con una vecchia carrozzina: "Scriverò non solo all’Ats, ma anche all’Aler: finché non ripareranno la porta del condominio sarò sottoposto a rischi simili".