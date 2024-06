video suggerito

Rubano gioielli e usano spray al peperoncino per scappare dalla polizia: fermata la baby gang dei Navigli Quattro ragazzi giovanissimi (due di loro minorenni) sono stati arrestati per aver commesso due furti in zona Navigli, a Milano. Hanno anche aggredito i carabinieri intervenuti sul posto. Un quinto ragazzo è ricercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio della Darsena, sui Navigli)

Quattro ragazzi giovanissimi sono stati arrestati per una serie di furti commessi in zona Navigli, a Milano. Nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno hanno rubato prima una collanina a una coppia che si trovava sulla Darsena e poi, poco lontano, un orologio a un 28enne. In tutto, la baby gang è composta da cinque giovani egiziani, ma solo quattro sono stati arrestati: si tratta di un 19enne, un 18enne e due 17enni accusati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Infatti, i ragazzini non si sono fermati quando sono intervenuti gli agenti, ma li hanno affrontati spruzzando spray al peperoncino contro i militari. Grazie a questo escamotage, il quinto membro della baby gang è scappato ed è ricercato.

Il primo furto è stato commesso in viale D'Annunzio, sulla Darsena. La baby gang ha preso di mira una coppia composta da fratello e sorella, rispettivamente di 30 e 28 anni. Li hanno accerchiati, hanno strappato una collana dal collo dell'uomo e hanno provato a fare lo stesso con la donna ma, non riuscendoci, l'hanno spinta a terra e si sono dati alla fuga. La prima chiamata al 112 è stata fatta in quel momento, verso le 3:30 di notte.

Il secondo colpo, invece, è stato commesso poco lontano, in via Gola. Stesso metodo: hanno accerchiato un 28enne solo e lo hanno derubato dell'orologio. Questa volta, però, hanno utilizzato anche lo spray al peperoncino. Di nuovo, viene fatta una chiamata al 112. Quando i carabinieri del Nucleo radiomobile sono arrivati sul posto è scoppiata una colluttazione in cui è stato usato ancora una volta lo spray urticante contro i militari (che se la caveranno con due giorni di prognosi). Quattro membri della baby gang sono stati fermati e arrestati: i due maggiorenni sono stati portati al carcere di San Vittore di Milano, mentre i due 17enni al Beccaria. Il quinto ragazzo è ancora in fuga.