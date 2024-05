video suggerito

Ruba al supermercato e prende a testate il direttore che prova a fermarlo: 42enne arrestato La polizia ha arrestato un 42enne di Sagnino (Como) per rapina, lesioni e resistenza. L'uomo avrebbe provato a rubare merce in un supermercato durante l'orario di chiusura, avrebbe dato due testate al direttore che ha provato a bloccarlo e un calcio a un agente che lo stava portando in Questura.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 42enne è stato arrestato con le accuse di rapina, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale a Sagnino, in provincia di Como. L'uomo avrebbe provato a rubare all'interno di un supermercato e, una volta bloccato dal direttore, gli avrebbe rifilato due testate nel tentativo di fuggire. Quando la polizia è intervenuta per portarlo in Questura, il 42enne avrebbe insultato gli agenti e ne avrebbe colpito uno a una mano con un calcio.

L'episodio nell'orario di chiusura del supermercato

Stando a quanto ricostruito nel corso degli accertamenti e grazie alle testimonianze del personale di altri negozi presenti nel centro commerciale di Sagnino, l'episodio è avvenuto nella serata di giovedì 2 maggio intorno alle 20. Era orario di chiusura per il supermercato e il 42enne, di nazionalità marocchina, residente in paese e in regola con il permesso di soggiorno, ha provato lo stesso a entrare per effettuare alcuni acquisti.

Alla richiesta del personale di uscire dal negozio, il 42enne avrebbe reagito male tornando di nuovo all'interno del supermercato passando sotto la saracinesca ancora non del tutto abbassata. Afferrata un po' di merce, avrebbe provato a scappare prima di essere bloccato dal direttore al quale avrebbe dato due testate.

L'arresto del 42enne

Il personale degli altri negozi del complesso commerciale hanno chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti, il 42enne aveva ancora la merce in mano. I poliziotti hanno ascoltato la testimonianza del direttore, ancora dolorante, e del cassiere del supermercato.

Quando il 42enne, già noto alle forze dell'ordine, stava per essere portato in Questura avrebbe iniziato a insultare gli agenti e ne avrebbe colpito uno a una mano con un calcio (cinque giorni di prognosi). L'uomo è stato, quindi, arrestato per rapina, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.