Rompe lo specchietto di un’auto a calci e minaccia di morte la fidanzata: “Ti taglio la gola” In un video pubblicato da Comitato sicurezza x Milano su Instagram si vede una coppia litigare in strada nel quartiere Corvetto di Milano. Il ragazzo, in prede alla rabbia, prima spacca a calci lo specchietto di un’auto parcheggiata e poi minaccia di morte la fidanzata che cerca di calmarlo.

A cura di Enrico Spaccini

Frame del video pubblicato su Instagram da ’Comitato sicurezza x Milano’

Una coppia è stata filmata mentre litiga in strada nel quartiere Corvetto di Milano. Il video, registrato da una finestra di un condominio della zona, mostra la ragazza che cerca di calmare il proprio compagno. Lui, però, in preda alla rabbia spacca lo specchietto di un'auto parcheggiata lì vicino a calci e colpisce i finestrini con una gomitata. Dopodiché, una volta allontanato dall'auto, si mette a insultare e minacciare di morte la ragazza che in lacrime tenta di parlare con lui.

Le immagini registrate presumibilmente con un cellulare sono state pubblicate su Instagram dalla pagina ‘Comitato sicurezza x Milano' due giorni fa, il 29 agosto. L'episodio, scrivono i gestori dell'account, sarebbe avvenuto nel quartiere Corvetto, quindi nella periferia sud della città, in pieno giorno e sul marciapiede di una strada trafficata.

Il video inizia proprio con il ragazzo, vestito con una canottiera rossa e i pantaloni scuri, che si avvicina a una Fiat 500x scura e comincia a prenderla a calci. Con il primo colpo sfiora lo specchietto sinistro dell'auto, mentre con il secondo lo distrugge. Il giovane, poi, continua a colpire la vettura con una gomitata a un finestrino, ma viene allontanato dalla ragazza.

È lei, poi, in lacrime, che cerca di contenere la rabbia del compagno tenendolo per un braccio mentre lui cerca di dimenarsi. La giovane gli chiede di smetterla, domandandogli: "Mi ami o no?". Il ragazzo, però, la insulta diverse volte chiamandola "pu****a" e minacciandola di morte: "Ti ammazzo, ti taglio la gola", si sente nel video. Il filmato termina con i due che si allontanano discutendo, con ancora la ragazza che cerca di calmare il compagno.