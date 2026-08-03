Invade la corsia per un sorpasso, morti due 22enni nello schianto: guidatore denunciato per omicidio stradale

È stato denunciato per duplice omicidio stradale il guidatore dell’auto che, invadendo la corsia opposta della strada provinciale 235, nel Bresciano, ha provocato l’uscita di strada di una Ford e la morte di due ragazzi. Come riferito a Fanpage.it, l’uomo era negativo all’alcol test.

Immagine di repertorio

È stato identificato e denunciato per duplice omicidio stradale il guidatore dell'auto che ieri sera, domenica 2 agosto, ha invaso la corsia opposta della strada provinciale 235, tra Maclodio e Brandico (Brescia), durante un sorpasso, provocando l'uscita di strada della Ford Focus e la morte di due ragazzi di 22 anni. Come appreso da Fanpage.it, l'uomo, risultato negativo all'alcol test, dopo l'incidente si sarebbe fermato a prestare soccorso.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la Ford Focus sulla quale viaggiavano quattro giovani stava percorrendo la provinciale quando, dalla corsia opposta, è sopraggiunta un'altra auto che aveva appena concluso un sorpasso azzardato a velocità sostenuta. Per evitare l'impatto frontale, il conducente della Focus ha sterzato bruscamente, finendo fuori dalla carreggiata e terminando la sua corsa nel fossato che costeggia la strada.

Nello schianto hanno perso la vita Samir Nazid, 22 anni, residente a Corzano, che era alla guida della Focus, e Amine Satifi, 22 anni, residente a Pompiano, seduto sul sedile posteriore. Altri due giovani, rispettivamente di 21 e 25 anni, rimasti incastrati tra le lamiere, sono stati estratti dai vigili del fuoco e affidati alle cure del personale del 118 che li ha trasportati in ospedale a Brescia in gravi condizioni.

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale che ha avviato le indagini. Nel frattempo, la Procura di Brescia, con il pubblico ministero Giovanni Tedeschi, ha aperto un fascicolo. Nelle ore successive all'incidente è stato identificato il conducente dell'auto che avrebbe effettuato il sorpasso. L'uomo è stato denunciato per duplice omicidio stradale: gli accertamenti hanno poi escluso che fosse sotto l'effetto dell'alcol e, secondo quanto appreso da Fanpage.it, dopo lo schianto si sarebbe fermato per prestare soccorso. Al momento, le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.