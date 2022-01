Rissa tra bande rivali di Monza e Cinisello Balsamo: raid con spranghe, bastoni e coltelli Spranghe, coltelli e bastoni. Queste le armi con cui un gruppo di uomini di età compresa tra i 25 e i 30 anni si è recato al Doll’s Cafè di Monza da Cinisello Balsamo.

Spranghe, coltelli e bastoni. Queste le armi con cui un gruppo di uomini di età compresa tra i 25 e i 30 anni si è recato al Doll's Cafè di Monza, nel quartiere San Fruttuoso, da Cinisello Balsamo. Tra le gang delle due città non scorre buon sangue da tempo e i rappresentanti delle medesime hanno messo in scena una rissa di violenza inaudita che ha portato al ferimento di diverse persone.

Bastoni, coltelli e spranghe: violenta rissa a Monza

Il raid del gruppo di Cinisello Balsamo è scattato in piena notte domenica 16 gennaio. Arrivati al Doll's Cafè, hanno cercato di investire i clienti del bar all'esterno prima di scendere e riempire di botte, bastonate e coltellate gli avventori del locale. Immediatamente è scattato l'allarme con chiamate al 112 e l'arrivo di ambulanze e pattuglie della polizia. Le indagini del Questore di Monza Marco Odorisio hanno portato innanzitutto alla chiusura per 30 giorni del locale e poi proseguiranno con l'identificazione e la denuncia penale dei responsabili. I sette feriti hanno riportato gravi traumi. Tra loro, uno ha patito una lesione al tendine d'Achille con una prognosi di 35 giorni, mentre altri hanno riportato ferite lacero contuse e varie fratture alle braccia. Conseguenze anche per le auto dei residenti parcheggiate in zona, danneggiate dalle sprangate date dal gruppo arrivato da Cinisello Balsamo.

Il Questore: Decine di chiamate per le sprangate

Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, alla base del raid ci potrebbero essere questioni legate allo spaccio di droga. Il Questore Odorisio ha detto che "ci sono state decine di telefonate di persone spaventate per le grida, per le sprangate". Le volanti della polizia accorse al Doll's Cafè due persone che hanno preso parte alla rissa erano in macchina e stavano puntando i clienti fuori dal locale. Gli agenti sono ora al lavoro per ricostruire esattamente quanto successo e identificare i responsabili della violenta aggressione.