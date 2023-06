Rimane intrappolato con l’auto tra le sbarre di un passaggio a livello e viene colpito da un treno Un uomo è rimasto intrappolato con l’auto tra le sbarre di un passaggio a livello a Gazzada Schianno, in provincia di Varese. I macchinisti del treno che stava sopraggiungendo se ne sono accorti e sono riusciti a rallentare. L’impatto è avvenuto contro la parte posteriore della vettura.

A cura di Enrico Spaccini

Nella mattinata di oggi, martedì 20 giugno, un'auto è rimata intrappolata tra le sbarre di un passaggio a livello a Gazzada Schianno, in provincia di Varese. L'automobilista è riuscito a spostare la sua macchina in modo da evitare che il treno che stava sopraggiungendo la travolgesse. I macchinisti si sono accorti dell'ostacolo in tempo e hanno azionato i freni. L'impatto c'è stato, ma è avvenuto a bassa velocità e contro solo la parte posteriore dell'auto. Non sono stati segnalati feriti.

Lo schianto al passaggio a livello di via Morazzone

Non è ancora chiaro come abbia fatto l'automobilista a rimanere intrappolato tra le due sbarre. Probabilmente è passato intorno alle 8:30 quando queste si stavano abbassando, convinto di riuscire a superare il passaggio a livello di via Morazzone prima del passaggio del treno. Capendo che ormai non c'era via di fuga, l'uomo ha piazzato l'auto il più lontano possibile dai binari ed è sceso dalla vettura.

I macchinisti del treno Tilo sulla linea Milano-Varese hanno notato a distanza quella Seat scura bloccata sul loro tragitto. Così hanno azionato i freni facendo rallentare il convoglio il più possibile. La parte posteriore dell'auto è stata comunque distrutta, ma nessuno pare essersi fatto male.

I problemi sulla circolazione ferroviaria

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese e il personale di Rete ferroviaria italiana per mettere in sicurezza l'area e spostare l'auto. I passeggeri che si trovavano a bordo del treno coinvolto sono stati fatti scendere intorno alle 9 e trasferiti su un altro treno che li ha portati a destinazione.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Varese e Albizzate. L'incidente ha comunque provocato rallentamenti su tutta la linea Milano-Varese, con ritardi che sono arrivati anche a 80 minuti.