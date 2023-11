Rapinano una banca con i taglierini: portano via 100mila euro ma vengono arrestati pochi minuti dopo Una banda è riuscita a rapinare una banca nel Bresciano e a portare via 100mila euro. I tre, però, sono stati fermati nella stessa mattinata dai carabinieri in un posto di blocco.

Tre persone sono state arrestate con l'accusa di rapina in concorso. Si tratta della banda formata da due uomini e una donna che lo scorso venerdì mattina, 3 novembre, ha fatto irruzione nella filiale della Cassa Padana a Gardone Val Trompia, nel Bresciano, armati di taglierini. Portati in carcere a Canton Mombello, questa mattina sono comparsi davanti al giudice delle indagini preliminari per la convalida dell'arresto, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Secondo gli inquirenti, i due uomini potrebbero aver messo a segno numerosi altri colpi simili.

Il colpo alla Cassa Padana di Gardone Val Trompia

Nella mattinata di venerdì 3 novembre due uomini, con il volto parzialmente coperto e taglierino in mano, sono entrati nella filiale della Cassa Padana in via Mazzini a Gardone Val Trompia. Minacciando la cassiera e la direttrice con le lame, si sono fatti consegnare i contanti che erano custoditi all'interno della cassaforte: 100mila euro. Preso il denaro, sono fuggiti nell'auto guidata da una donna loro complice.

Chiamato il 112, i dipendenti della banca hanno descritto i rapinatori ai carabinieri intervenuti, i quali hanno poi disposto diversi posti di blocco lungo le strade del paese. Grazie agli identikit forniti dai testimoni, i militari hanno individuato l'auto dei fuggitivi e l'hanno fermata.

La banda di professionisti

I tre sono stati perquisiti e all'interno dell'auto sono stati trovati i soldi e i vestiti e i taglierini usati per il colpo. La banda è stata, quindi, arrestata con l'accusa di rapina in concorso.

I due uomini sono risultati essere originari di Palermo. Hanno 32 e 41 anni e hanno alle spalle diversi precedenti. Secondo gli investigatori, sarebbero "professionisti" delle rapine. La donna, invece, è una 48enne bresciana: madre di due figli, è incensurata. Al momento si trovano tutti in carcere, ma le indagini stanno proseguendo per capire il ruolo della 48enne e se i due uomini siano, o meno, responsabili di altre rapine nel Bresciano.