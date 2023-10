Scardinano il bancomat delle Poste con una gru e portano via 17mila euro: ricercate 3 persone Usando una piccola gru, una banda di 3 persone ha sradicato il Postamat di piazza Vignali a Madone (Bergamo). I ladri sono riusciti a portare via 17mila euro in contanti, ma le banconote sono state macchiate dall’inchiostro antifurto.

Una banda formata da almeno tre persone nella notte tra mercoledì e giovedì 19 ottobre ha rapinato l'ufficio postale in piazza Vignali a Madone, in provincia di Bergamo. Con un piccolo escavatore sono riusciti a sradicare lo sportello bancomat e a trascinarlo fuori dal locale. Alcuni passanti hanno assistito al colpo e hanno chiamato le forze dell'ordine, ma al loro arrivo i ladri erano già scappati.

Il colpo da 17mila euro

La rapina è andata in scena poco dopo le 3 del 19 ottobre. Per accedere allo sportello bancomat, la banda ha demolito la porta di entrata dell'ufficio postale e il muro dove si trovava il Postamat. Dopo averlo trascinato fuori dal locale, lo hanno portato al centro di piazza Vignali e lo hanno svuotato.

L'operazione è durata pochi minuti e ha fruttato alla banda circa 17mila euro in contanti. Tuttavia, quelle banconote non saranno utilizzabili, visto che sono state macchiate dall'inchiostro antirapina che viene impiegato come misura ultima di sicurezza.

Il racconto dei testimoni e le indagini dei carabinieri

Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto i carabinieri di Brembate, chiamati da alcuni testimoni, ma la banda si era già dileguata. I militari hanno iniziato a raccogliere i primi racconti e, insieme ai colleghi della Compagnia di Treviglio, nelle prossime ore passeranno al vaglio le telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale e del Comune che puntano sulla piazza.

La rapina ha comunque provocato ingenti danni all'ufficio postale, che è dovuto rimanere chiuso per tutta la giornata e forse anche per qualche altro giorno. Nel frattempo, l'attività e i dipendenti saranno spostati su Bonate Sotto.