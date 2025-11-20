Rapina in banca a Milano, in ostaggio dipendenti e clienti: ladri scappano con 40mila euro
Nella giornata di ieri, mercoledì 19 novembre 2025, una banda di rapinatori ha fatto irruzione nella filiale Bcc di viale Monte Nero, all'angolo Bergamo, a Milano. L'episodio è avvenuto poco dopo le 13. Un uomo, il cui volto era travisato con una mascherina chirurgica, è entrato seguito poi da un altro con uno scaldacollo bianco sollevato fino al naso. Dopo pochi secondi, hanno tirato fuori dei taglierini e hanno minacciato dipendenti e clienti.
In tutto c'erano cinque persone, che sono state chiuse dentro uno stanzino. Nessuno di loro è stato legato né fortunatamente ha riportato ferite. Dopo circa trenta minuti – giusto il tempo che si aprisse la cassa temporizzata – i rapinatori hanno preso 40mila euro e sono scappati. Dopo la loro fuga, è stato chiamato il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, gli specialisti Anti rapine della squadra mobile e i tecnici della Scientifica. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per trovare elementi utili a rintracciare i responsabili.
Gli investigatori hanno acquisito anche le immagini delle telecamere interne, che avrebbero filmato il raid, l'entrata e l'uscita dei ladri. Oltre alle immagini, saranno passate al setaccio anche le celle telefoniche. Non solo. Si cercheranno anche i video registrati nei giorni precedenti perché la coppia avrebbe potuto fare sopralluoghi prima di entrare in azione. Già il 4 e l'8 novembre si sono verificate due rapine in due uffici postali. Una in viale Monte Nero e un'altra in via Marcona. Non è da escludere che i responsabili siano sempre gli stessi.