Provano una rapina da 40mila euro a una sala slot e sequestrano una dipendente: arrestati 2 rapinatori

I carabinieri hanno arrestato due uomini che nella mattinata dell’8 dicembre hanno provato a rapinare una sala slot a San Zeno Naviglio (Brescia). Un addetto alla sicurezza e una dipendente sarebbero stati minacciati con un coltello.

Foto di repertorio

Un 20enne e un 48enne sono stati arrestati nelle prime ore di oggi, lunedì 8 dicembre, a San Zeno Naviglio (in provincia di Brescia) con le accuse di rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, minaccia a pubblico ufficiale e sequestro di persona. Stando a quanto ricostruito, i due avrebbero provato a rapinare una sala slot per portare via l'incasso da 40mila euro e, una volta braccati dai carabinieri, avrebbero sequestrato una dipendente minacciandola con un coltello puntato alla gola. Entrambi sono stati poi condotti nel carcere "Nerio Fischione” di Brescia.

Il tentativo di rapina è andato in scena nelle prime ore dell'8 dicembre alla sala slot ‘Las Vegas' di via Caselle a San Zeno Naviglio. Una volta arrivati a bordo di una Bmw senza targhe, i due sarebbero entrati nel locale per farsi consegnare l'incasso che, in quelle ore, era pari a circa 40mila euro. Grazie a una segnalazione al 112, in pochi minuti sono intervenuti i carabinieri del Nor, sezione Radiomobile e della Stazione di Brescia–Lamarmora. I militari sono riusciti a bloccare subito uno dei due rapinatori che, armati di coltello, aveva già minacciato e immobilizzato un addetto alla sicurezza.

Per il secondo, è iniziata una prima fase di interlocuzione perché, vedendo arrivare i carabinieri, aveva sequestrato una dipendente e la stava minacciando con un coltello alla gola. Alla fine, è stato bloccato con il taser e la donna, rimasta illesa, è stata liberata. Il 20enne e il 48enne sono stati tratti in arresto in flagranza e condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo, gli investigatori hanno sequestrato i due coltelli usati per il colpo, le maschere che portavano al volto e l'auto usata per raggiungere la sala slot.