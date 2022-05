Ragazzo trovato morto a Vanzaghello, polizia diffonde le foto dei tatuaggi per identificarlo Non è ancora stato identificato il cadavere dell’uomo trovato sabato mattina in una piazzola di sosta a Vanzaghello, lungo la statale 336. Per arrivare all’identità del ragazzo gli investigatori hanno diffuso le immagini di alcuni dei suoi tatuaggi.

Non è ancora stato identificato il cadavere dell'uomo trovato sabato mattina in una piazzola di sosta a Vanzaghello, lungo la statale 336. Per arrivare all'identità del ragazzo, che sul corpo presenta diverse ferite, mentre il volto è totalmente tumefatto, gli investigatori hanno diffuso le immagini di alcuni dei suoi tatuaggi. L'ipotesi degli inquirenti è che la vittima sia stata selvaggiamente picchiata prima di morire. Entrambe le gambe, infatti, sono rotte.

I tatuaggi del ragazzo trovato morto a Vanzaghello

Le foto dei tattoo sul corpo del giovane ritraggono alcune stelle e un cuore, le scritte "I WALID Mama e presumibilmente “Salwa” e “Prinse” con il simbolo dell'infinito. Sulla schiena ha invece un tatuaggio con quattro carte da gioco, una palla con la numero 8 e la scritta "L’exTuZg". Nell'interno polso, invece, un altro simbolo dell'infinito. Sulla coscia, invece, una scritta "King". A un dito portava un anello con teschio e una pietra rossa. Carlo Nocerino, procuratore capo di Busto Arsizio (Varese) che coordina le indagini ha detto che la Procura sta indagando per omicidio ipotizzando possibili collegamenti con l'omicidio di Rescaldina, nel Milanese, dove lo scorso 2 aprile un uomo era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa.

Il giovane investito prima o dopo la morte e forse torturato

Probabilmente, ha detto il procuratore capo, i delitti sono legati allo spaccio di droga. Nocerino aveva poi confermato che sul volto del giovane trovato senza vita a Vanzaghello sono presenti scottature di sigaretta, quasi ad essere stato torturato. Inoltre, il ragazzo potrebbe essere stato investito prima o dopo la morte.