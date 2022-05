Omicidio Vanzaghello, identificato dai tatuaggi: chi è il ragazzo trovato morto in una piazzola La vittima di Vanzaghello è un ragazzo di 22 anni, senza fissa dimora in Italia: a riconoscerlo è stato il padre dopo che la Procura ha diffuso le foto dei tatuaggi.

A cura di Ilaria Quattrone

La squadra mobile di Varese è riuscita a risalire all'identità dell'uomo trovato morto sulla statale 336 nella mattinata del 7 maggio: si tratta di un ragazzo di 22 anni, le cui iniziali sono Z.A. Il giovane è un cittadino marocchino che si trovava in Italia senza fissa dimora. Dagli accertamenti, l'uomo sarebbe stato domiciliato nella zona di Rozzano, comune in provincia di Milano.

Il ragazzo è stato identificato dal padre

Dall'autopsia – effettuata nei giorni scorsi – sembrerebbe essere confermata l'ipotesi di omicidio. Si è risaliti all'identità della vittima, grazie alla decisione presa dalla Procura di Busto Arsizio di diffondere le foto di alcuni tatuaggi trovati sul corpo del 22enne. Oltre a queste immagini, ne è stata diramata un'altra in cui era ritratto un anello. Questi elementi hanno permesso al padre del ragazzo di poterlo riconoscere: l'uomo, arrivato dal Marocco, si è immediatamente rivolto ai carabinieri di Corsico.

Si cerca di ricostruire l'omicidio

Dopo che saranno conclusi tutti gli accertamenti, la salma sarà consegnata ai parenti. Intanto proseguono le indagini per poter ricostruire l'accaduto e soprattutto individuare il responsabile o il gruppo di persone che possa averlo ucciso. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: si va dal regolamento di conti per questioni legate allo spaccio e fino al litigio. In ogni caso, la morte sembrerebbe essere stato causato da un importante trauma cranico e facciale. Il 22enne sarebbe morto in un posto diverso da quello in cui è stato poi trovato: a segnalare la presenza di un corpo, coperto solo da un telo di pile, era stato un camionista.