Ragazzo muore annegato nel Ticino: sognava di ottenere la licenza media Un ragazzo di 18 anni è annegato nelle acque del Ticino: viveva da alcuni mesi in provincia di Milano dopo essere uscito da una comunità per minori. Sognava di prendere la licenza media.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 18 anni è morto annegato nelle acque del Ticino: la vittima si chiamava Mahmoud Makram. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 9 luglio. Il corpo è stato recuperato a Galliate, territorio in provincia di Novara. Il ragazzo, da alcune settimane, era tornato a vivere in un comune della provincia di Milano dopo che, per qualche tempo, aveva vissuto in una comunità per minori che si trovava proprio a Novara.

Il 18enne sognava di poter ottenere la licenza media

Era uscito poi da quella comunità una volta raggiunti i 18 anni. E da quando era fuori, sognava di poter ottenere la licenza media così da potersi iscrivere a un corso di formazione professionale. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che il 18enne avrebbe dovuto trascorrere qualche ora insieme a un cugino e ad alcuni amici sul fiume.

La dinamica dell'incidente

Makram si sarebbe così tuffato dal ponte che collega Turbigo a Galliate e, dopo poche bracciate, si sarebbe trovato in difficoltà. Il cugino, che ha 19 anni, appena ha notato che era in difficoltà ha iniziato a urlare e chiedere aiuto. Alcuni soci della società canottieri di Galliate hanno sentito le urla e sono scesi immediatamente nel fiume con la canoa e la barca per aiutarlo. Sono riusciti a salvare il 19enne, ma non il cugino.

Il ragazzo è stato recuperato qualche ora più tardi a Galliate: per lui però non c'era più nulla da fare. È possibile che a causarne il decesso sia stato un malore.