Un ragazzo di 16 anni si è tuffato per fare il bagno nel lago e non è più riemerso: morto annegato Un ragazzo di 16 anni è morto annegato in un lago a Edine (Bergamo): si è tuffato per fare il bagno e non è più riemerso. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dopo alcune ore.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di appena sedici anni è morto annegato in un lago a Edine, in provincia di Bergamo. L'episodio si è verificato nella giornata di oggi, giovedì 22 giugno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato il corpo e lo hanno riportato a riva. Purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. I carabinieri hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il sedicenne si è tuffato in acqua e non è più riemerso

Sono ancora poche le informazioni che gravitano attorno a questa vicenda: sembrerebbe che il sedicenne, di cui ancora non è stata diffusa l'identità, si sia tuffato per fare il bagno e non sia più riemerso. Gli amici, che si trovavano con lui, hanno subito lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco nautici di Bergamo, una squadra del distaccamento di Clusone, i sommozzatori di Milano e una squadra di volontari che arrivava da Lovere.

I carabinieri sono intervenuti per ricostruire l'esatta dinamica

Dopo pochi minuti hanno trovato il corpo e lo hanno portato a riva. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Sul posto erano presenti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso.

Oltre a cercare elementi che potessero essere in grado di spiegare cosa possa essere successo, i militari hanno ascoltato gli amici che erano presenti al momento dell'incidente. In questo modo potranno avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.