Si tuffa nel lago Maggiore per fare il bagno ma non riemerge, morto un 29enne

A cura di Enrico Spaccini

Un 29enne è morto questa notte, tra sabato e domenica 16 luglio, mentre faceva il bagno nel lago Maggiore. Il giovane si trovava in acqua in zona Laveno Mombello, in provincia di Varese. Alcuni testimoni lo avrebbero visto scomparire sotto la superficie del lago e, poiché non riemergeva, hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un'autopompa e un battello pneumatico, mentre contemporaneamente sono stati avvertiti i sommozzatori di Milano. Sono stati i subacquei a rintracciare il corpo del 29enne ormai senza vita sul fondale. Il personale sanitario ha tentato le manovre di rianimazione, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare.