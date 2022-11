Ragazzo investito e ucciso da un treno a Melegnano: ritardi all’alta velocità Un giovane uomo è stato investito e ucciso intorno alle 14 vicino alla fermata di Melegnano. Per consentire i soccorsi, i treni ad alta velocità sono stati dirottati sui binari della linea ordinaria.

A cura di Enrico Spaccini

Un giovane, probabilmente ventenne, è morto dopo essere stato investito da un treno a lunga percorrenza. È accaduto oggi, venerdì 18 novembre, poco prima delle 14 a Melegnano nell'hinterland sud est di Milano, a circa un chilometro dalla stazione.

Come scrive Trenitalia sul proprio sito, per consentire l'intervento dei soccorsi e dell'autorità giudiziaria potrebbero esserci ritardi di circa 40 minuti sulla linea Milano-Bologna.

Ancora non è chiaro come si sia verificato l'incidente. La polizia ferroviaria dovrà ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell'impatto mortale. Quando sono arrivati i soccorritori, già non c'era più niente da fare e si sono dovuti limitare a constatarne il decesso.

La nota di Trenitalia

In una nota, il sito di Trenitalia spiega come "il traffico sulla linea alta velocità Milano-Bologna è ancora rallentato in prossimità di Milano Rogoredo" e che "le autorità competenti sono sul posto per svolgere i necessari accertamenti". Nel frattempo, i treni della linea ad alta velocità sono stati dirottati su quella ordinaria per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso.

Il ragazzo di Lacchiarella

Un episodio simile è accaduto lo scorso lunedì, 14 novembre, tra le stazioni di Villamaggiore e Locate Triulzi, sempre a Milano. Anche in questo caso a perdere la vita è stato un giovane uomo che sarebbe stato investito a pochi metri dalla fermata.

Secondo quanto riferito dal personale ferroviario, sarebbe uscito all'improvviso da un cespuglio. Il treno, un Intercity a lunga percorrenza che viaggiava da Genova a Milano, non avrebbe avuto il tempo per frenare.