Ragazzo di 25 anni travolto e ucciso da un treno: si indaga Nella serata di ieri, lunedì 5 dicembre, alla stazione di San Zenone Lambro (Milano) un treno ha travolto e ucciso un ragazzo di 25 anni.

Non si conosce ancora la causa della morte di un ragazzo di 25 anni che nella giornata di ieri, lunedì 5 dicembre 2022, è stato travolto e ucciso da un treno di passaggio alla stazione di San Zenone al Lambro, comune in provincia di Milano. Il 25enne sarebbe morto sul colpo: gli operatori sanitari al loro arrivo non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Stando alle prime informazioni diffuse dopo la notizia della morte del ragazzo, l'incidente è avvenuto intorno alle 19. Capito cosa fosse successo, sono stati allertati subito i soccorsi e le forze dell'ordine. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre il corpo.

Svolti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Gli agenti della polizia ferroviaria hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire se si sia trattata di una fatalità, se il 25enne – di cui non sono state rese note le generalità – abbia attraversato i binari, nonostante sia vietato, o se ancora si sia trattato di un gesto estremo.

Sempre ieri sera Trenord, per sopperire ai ritardi fino a trenta minuti e alle cancellazioni di treni sulla linea Milano-Piacenza, ha attivato un servizio di bus-navetta tra Rogoredo e Tavazzano che ha fermato davanti tutte le stazioni della tratta. La circolazione dei treni, dopo alcune ore e concluse tutte le operazioni di messa in sicurezza, è tornato alla normalità.