Ragazzo di venti anni accoltellato a Como, aggressore in fuga: è ricercato

A Como un ragazzo di vent’anni è stato accoltellato nell’area di un ex supermercato dove molti senza fissa dimora solitamente dormono. Il suo aggressore è ancora ricercato.

Foto di repertorio

Nella notte tra ieri, domenica 2 agosto, e oggi, lunedì 3 agosto, si è verificata un'aggressione a Como. Un ragazzo di vent'anni è stato accoltellato mentre si trovava all'interno di una struttura. L'aggressore è ancora ricercato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini sono ancora in corso.

L'aggressione è avvenuta in via Regina Teodolinda, di fronte al cimitero. Proprio lì, si trova un'ex supermercato, la cui struttura è utilizzata come riparo di fortuna da persone senza fissa dimora. Il ventenne, che è un senza fissa dimora, si trovava lì per dormire quando è stato aggredito da un altro uomo, anche lui forse un senza fissa dimora: è stato infatti accoltellato. Stando a quanto riferito a Fanpage.it, gli agenti della Questura di Como sono infatti intervenuti per un litigio tra due persone, le cui cause sono ancora in corso di approfondimento. È però verosimile, che si tratti di futili motivi. Non è chiaro se il ventenne sia stato poi colpito in un secondo momento, quindi mentre stava dormendo, o durante il litigio quando era ancora vigile.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, che hanno prestato le prime cure al ventenne e lo hanno portato in ospedale. Questa mattina, sempre come appreso da Fanpage.it, la vittima è stata ascoltata dagli inquirenti.

Gli investigatori, dopo aver svolto i rilievi sulla scena e aver raccolto le parole del ragazzo, sono alla ricerca dell'aggressore. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci novità.