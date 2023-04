Ragazzo di 28 anni ucciso di botte: fermato il fratello della fidanzata È stato ucciso a botte ieri sera un giovane di 28 anni residente a Vigevano (Pavia). Per il delitto, maturato in ambito familiare, le forze dell’ordine hanno già fermato un uomo: si tratterebbe del fratello della fidanzata della vittima.

Massacrato di botte. E ucciso.

È morto così ieri sera giovedì 20 aprile un giovane di 28 anni residente a Vigevano (Pavia) in via Piave, nei pressi del centro cittadino. Per il delitto, gli agenti del commissariato di Vigevano hanno già fermato un uomo: sarebbe, secondo quanto riporta il quotidiano locale La Provincia Pavese, il fratello della fidanzata della vittima.

La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica e le cause del delitto, che sarebbe appunto maturato in ambito familiare (e probabilmente si tratterebbe di una lite degenerata in omicidio) . Gli sviluppi sulla vicenda avvenuta nel Pavese sono attesi per le prossime ore.