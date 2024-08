Ragazzo di 25 anni trovato con ferite da arma da taglio, trasferito in ospedale: si indaga

video suggerito

Nella giornata di oggi, domenica 18 agosto, un ragazzo di 25 anni è stato trovato con una ferita da arma da taglio a Pavia. Il giovane è stato trasferito in ospedale. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso.

Stando a quanto ripotato fino a questo momento, il 25enne è stato trovato pochi minuti prima delle 3.30. Un passante ha telefonato ai soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza della Croce Verde Pavese su corso Strada Nuova, all'altezza dell'incrocio con le vie Calatafimi e Mentana, nei pressi dello sbocco da piazza della Vittoria.

Fortunatamente non è in pericolo di vita. Lo hanno trasferito in codice verde al policlinico San Matteo. Non è chiaro se le sue lesioni siano state provocate da un coltello o da un corpo contundente. Gli agenti della polizia hanno svolto tutti i rilievi del caso peer ricostruire tutta la dinamica della vicenda e soprattutto individuare i responsabili. Il 25enne potrebbe spiegare cos'è successo e soprattutto se si sia trattato di un tentativo di rapina meno.

Potrebbero essere fondamentali eventuali telecamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso il momento dell'aggressione. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.