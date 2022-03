Ragazzo di 22 anni viene fermato per un controllo e picchia un agente di polizia: arrestato Ancora da capire perché il 22enne si sia comportato in questo modo: in macchina non aveva né droga né altro materiale illegale.

A cura di Giorgia Venturini

Voleva evitare un controllo della polizia, ma alla fine è finito in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È successo questa mattina verso le 11 in piazzale Gabrio Rosa, zona Corvetto a Milano. Stando alle informazioni riportata anche da Milano Today, un ragazzo di 22 anni, cittadino del Marocco con precedenti e irregolare in Italia, era stato fermato dalla polizia: una volta fermato ha primo minacciato la polizia e poi lo ha colpito con un pugno un agente. Ancora da capire perché il 22enne si sia comportato in questo modo: in macchina non aveva né droga né altro materiale illegale. Tutto però è generato quando si è sentito messo alle strette: prima ha minacciato e poi ha colpito uno dei poliziotti. L'agente ha riportato traumi lievi.

Altro ragazzo di 27 anni picchia alcuni agenti

Solo poche settimane fa un ragazzo di 27 anni è stato arrestato a Milano. È accaduto nel centro della città, tra via Moscova e via Solferino. Il giovane, secondo quanto ricostruito, aveva imboccato via Solferino contromano, percorrendola per giunta a fari spenti. All'angolo con via Moscova, a poche centinaia di metri sia dalla Questura sia dalla caserma del Comando provinciale dei carabinieri, una volante della polizia ha notato l'auto e ha imposto al guidatore di fermarsi. Il ragazzo, stando a quanto riferito, inizialmente non ha rispettato l'alt e ha cercato di allontanarsi. Poi, una volta bloccato dalla polizia, ha aggredito gli agenti colpendoli con calci e pugni. Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nella stessa zona alcuni giorni prima c'erano stati altri episodi simili.