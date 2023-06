Ragazzino trovato in autobus con un coltello: “Voleva usarlo in caso di discussioni con gli autisti” A Como un ragazzino di 17 anni è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello da cucina mentre era su un bus: il minorenne ha raccontato di averlo per difendersi in caso di discussioni con gli autisti dei mezzi pubblici.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, lunedì 19 giugno, la polizia di Como ha denunciato un ragazzino di appena 17 anni residente a Olgiate Comasco. L'adolescente è accusato di possesso ingiustificato di arma perché è stato trovato con un coltello da cucina in tasca mentre viaggiava sull'autobus della linea C77 diretto a Varese.

Il ragazzino rifiutava di obliterare il biglietto

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, gli agenti della Volante sono intervenuti ieri intorno alle 11 in Piazza Camerlata. Avevano infatti ricevuto una segnalazione dal conducente del bus. Questo raccontava che il 17enne, nonostante avesse il biglietto, si rifiutava di obliterarlo e di conseguenza di scendere dal mezzo. Un atteggiamento alquanto strano che hanno portato gli investigatori a recarsi sul luogo indicato dall'autista. Una volta arrivati, hanno cercato di ricostruire la dinamica.

Nelle tasche nascondeva un coltello da cucina

Il ragazzino rifiutava ancora di mostrare il biglietto. Gli agenti hanno deciso di procedere con l'identificazione. Hanno poi chiesto al minorenne di svuotare le tasche così da mostrare loro il contenuto. Ed è stato proprio in quel momento che il giovane ha estratto un coltello da cucina. Quando gli operatori gli hanno chiesto perché lo avesse con sé, il 17enne ha sostenuto di averlo portato per motivi di difesa in caso di discussioni proprio con gli autisti degli autobus. Avrebbe avuto in passato alcune liti verbali.

L'adolescente è stato così portato in Questura e poi denunciato al Tribunale per i Minorenni di Milano: svolte tutte le procedure è stato affidato alla madre.