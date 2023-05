Ragazzini lanciano sassi e prendono a calci una famiglia, poi scappano: “Poteva finire molto peggio” Quattro ragazzini avrebbero aggredito una famiglia per le strade di Gallarate. “Non li conoscevamo neppure”, ha raccontato una delle vittime dopo essere stato medicato al pronto soccorso.

A cura di Enrico Spaccini

Quattro persone sono state aggredite da un gruppo di ragazzi descritti come probabilmente minorenni nella serata di martedì 23 maggio lungo corso Leonardo da Vinci a Gallarate, in provincia di Varese. Dopo aver trascorso una serata fuori, due fidanzati, la madre di lui e il suo compagno sono stati prima insultati, poi bersagliati dal lancio di sassi e presi a calci e pugni. I due uomini sono stati medicati in pronto soccorso e per entrambi la prognosi è di cinque giorni. "Poteva finire molto peggio", ha raccontato il più giovane dei due, "per fortuna non erano armati".

L'aggressione a sassi, pugni e calci

"Io e il compagno di mia madre eravamo vicini alle auto", ha spiegato il ragazzo con un post riportato da Varesenews, "mentre stavamo per raggiungere casa ho sentito da dietro le voci che mi rivolgevano insulti". Si trattavano di tre ragazzi e una ragazzina, tutti molto giovani. Secondo la vittima dell'aggressione, il gruppo cercava un pretesto per litigare.

"Uno di loro mi indicava e sosteneva che l’altra sera l’avessi minacciato perché sparava i botti, Ma non è vero, non li conoscevamo neppure", ha raccontato. A quel punto, avrebbero preso dei sassi da terra e li avrebbero lanciati addosso ai quattro.

L'arrivo dei militari e la denuncia

Quando i due uomini hanno tentato una reazione, "uno di loro ha sferrato un pugno in faccia al compagno di mia madre", ha affermato il ragazzo, "hanno aggredito a calci me e lui". L'aggressione sarebbe terminata quando alcuni residenti delle palazzine accanto si sono affacciati e hanno chiamato i carabinieri.

All'arrivo dei militari e dell'ambulanza, quei ragazzi già si erano allontanati verso largo Verotti di Pianella, qualche centinaio di metri più avanti. Le quattro vittime sono andati in caserma, dove hanno ufficializzato la denuncia, e poi in ospedale per farsi medicare. Le indagini del caso sono state affidate alla polizia di Stato.