Accusato di maltrattamenti e abusi sulla figlia minore a Luino: assolto dopo oltre un anno di arresti

Dopo un anno e tre mesi, trascorsi tra carcere e arresti domiciliari, è stato assolto un uomo di 50 anni accusato di maltrattamenti e abusi nei confronti della figlia minorenne.

Foto di repertorio

Dopo un anno e tre mesi, tra carcere e arresti domiciliari, un uomo di cinquant'anni, originario dell'Albania, è stato assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della figlia minorenne. Ieri, martedì 28 luglio, la giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Varese ha pronunciato la sentenza nell'ambito del processo che è stato svolto con rito abbreviato. La pubblico ministero Maria Claudia Contini aveva chiesto una condanna a sei anni di reclusione mentre la parte civile, rappresentata dall'avvocata Chiara Di Giovanni, aveva chiesto un risarcimento danni di cinquantamila euro.

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2024 e il 2025. Le indagini nei confronti del cinquantenne sono partite dopo la telefonate del fratello della minore al numero 114, che è il contatto di Emergenza Infanzia. Dopo quanto raccontato dal giovane, è scattato il codice rosso. Le investigazioni avevano ricostruito un quadro di maltrattamenti fisici e violenze psicologiche oltre a limitazioni della libertà personale. Sono stati poi contestati alcuni abusi sessuali e in particolare baci e palpeggiamenti.

Questa era quanto raccolto e avanzato dalla Procura. La difesa dell'uomo – gli avvocati Valentina Commisso e Giorgio Macchi – invece, considerata una consulenza tecnica che aveva accertato alcune patologie psichiatriche nella ragazza, ha messo in discussione l'attendibilità del suo racconto. Da qui, la richiesta di assoluzione. La giudice ha ritenuto di dare ragione agli avvocati che difendono l'uomo: non ci sono elementi sufficienti in grado di dimostrare la responsabilità dell'imputato. Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra novanta giorni.