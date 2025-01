video suggerito

Trovata dopo ore di ricerche la ragazza di 12 anni che era uscita per andare a scuola: non era entrata in classe La ragazza di 12 anni che aveva fatto perdere le sue tracce nella mattina di ieri 7 gennaio è stata trovata in serata al McDonald’s di Lorenteggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

É stata ritrovata dopo alcune ore di ricerca la ragazza di 12 anni che aveva fatto perdere le sue tracce nella mattina di ieri 7 gennaio. La famiglia aveva lanciato l'allarme e messo un appello sui social: "Per favore, torna a casa", aveva scritto il padre. La giovane frequenta le medie ma in classe ieri non era mai entrata.

La richiesta d'aiuto era partita anche da altre persone e dal Comitato genitori dell'istituto scolastico: "Una nostra compagna di scuola non è andata a scuola e ha lasciato un messaggio preoccupante ai genitori, che hanno chiesto di supportarli in ogni modo nella sua ricerca". Poi la famiglia aveva precisato: "Chiunque abbia sue notizie, informazioni, idee, è pregato di contattare noi o le forze dell'ordine per aiutarci ad aiutarla. Grazie di cuore per quanto farete".

Durante la giornata la giovane era stata avvistata nel pomeriggio a City Life, ma non ha mai risposto ai messaggi e alle chiamate. Sarebbe stata trovata al McDonald's di Lorenteggio.