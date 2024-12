video suggerito

Esce di casa insieme a un'amica e scompare da Erba: si cerca la 14enne Jennifer Lombardi Jennifer Lombardi è uscita di casa a Erba (Como) insieme a un'amica il 27 dicembre. Da quel giorno non si hanno più notizie della 14enne. L'altra ragazza è stata ritrovata a Milano due giorni dopo.

Jennifer Lombardi (foto da Facebook)

Si cerca da venerdì scorso, 27 dicembre, Jennifer Lombardi. La 14enne di Erba (in provincia di Como) è uscita di casa insieme a un'amica dicendo che sarebbero andate a trovare un amico. Dal tardo pomeriggio, però, non ha più dato notizie di sé. La ragazzina che era con lei è stata ritrovata nel pomeriggio di ieri, domenica 29 dicembre, a Milano. Lombardi, invece, sarebbe stata vista in zona Bovisa, ma nelle ultime ore potrebbe essersi spostata fino in Piemonte.

Lombardi ha 14 anni, è alta 1 metro e 55 circa, ha capelli scuri, occhi scuri e quando è uscita di casa indossava una giacca nera con un cappuccio con la pelliccia. Come appreso da Fanpage.it, nelle ore successive alla scomparsa i familiari hanno potuto vedere la 14enne che si spostava da Torino a Milano attraverso le storie che pubblicava su Instagram. Poi, però, avrebbe smesso di caricare nuovi video. I parenti hanno presentato denuncia e i carabinieri, dietro coordinamento della Prefettura, sono al lavoro per poter rintracciare la ragazzina.

L'amica con la quale si era allontanata il 27 dicembre è stata trovata in zona Affori a Milano nel pomeriggio del 29 dicembre. Lombardi sarebbe stata vista in zona Bovisa, ma potrebbe essersi spostata nelle ultime ore. Non è escluso che possa essere rimasta a Milano, ma nemmeno che possa aver preso un treno per tornare a Torino. La famiglia ha anche condiviso sui social un post che riportano i numeri da chiamare in caso di segnalazioni, oltre al 112 per le emergenze, e la foto di Lombardi.