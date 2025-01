Scomparsa a Milano Giulia Melchiorre, 13 anni: è uscita per andare a scuola e non è più tornata

video suggerito

Si cerca disperatamente Giulia Melchiorre, studentessa di 13 anni che da stamattina 7 gennaio sembra essere scomparsa nel nulla. La ragazzina, studentessa alle medie di via Angelo Mauri, è uscita verso le 8 dalla sua casa in via Revere a Milano (zona Parco Sempione/Triennale) per il primo giorno di scuola dopo le vacanze, e non è mai arrivata in classe.

I genitori, disperati, hanno presentato subito denuncia di scomparsa al commissariato di via Magenta: le forze dell'ordine stanno quindi cercando la ragazzina, mentre la richiesta d'aiuto è stata rilanciata sui social da privati cittadini e dal Comitato genitori dell'istituto scolastico. "Una nostra compagna di scuola non è andata a scuola e ha lasciato un messaggio preoccupante ai genitori, che hanno chiesto di supportarli in ogni modo nella sua ricerca", è stato l'appello dell'associazione dei genitori. "Chiunque abbia sue notizie, informazioni, idee, è pregato di contattare noi o le forze dell'ordine per aiutarci ad aiutarla. Grazie di cuore per quanto farete".

Giulia è vestita di nero, ha con sé uno zaino nero marca North Face, ha capelli castani ed è alta circa 1 metro e 70. Con sé non ha il cellulare.