Quattro ladri fermati prima di un colpo: in auto avevano una radio sintonizzata sulle frequenze della polizia I carabinieri a Crema, durante uno dei controlli sul territorio, hanno fatto accostare un'auto con quattro persone a bordo: all'interno della macchina hanno trovato arnesi da scasso e una radio sintonizzabile sulle frequenze delle forze di polizia.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Quattro persone sono state fermate probabilmente pochi minuti prima di commettere un furto. I carabinieri a Crema, durante uno dei loro controlli sul territorio, hanno fatto accostare un'auto e si sono messi a fare i dovuti accertamenti. Durante l'ispezione del mezzo hanno trovato arnesi da scasso e una radio sintonizzabile sulle frequenze delle forze di polizia. I militari hanno denunciato le quattro persone a bordo per possesso di chiavi o strumenti utilizzabili per aprire o forzare serrature, per detenzione abusiva di apparecchiatura o altro mezzo atto ad intercettare comunicazioni o conversazioni. I quattro, ovvero tre uomini e una donna di età compresa tra i 27 e i 52 anni, risultavano anche aver violato norme sull'immigrazione: risultavano tutti irregolari sul territorio e due di loro avevano anche precedenti di polizia sempre per reati contro il patrimonio.

Tutto è accaduto poco dopo le 10 di ieri 21 giugno: la pattuglia della Radiomobile di Crema si trovava in via Milano per i controlli di routine nell’area commerciale della città e i militari hanno notato la presenza di un’auto che si aggirava in maniera sospetta tra le attività commerciali. Così hanno chiesto immediatamente all'auto di fermarsi per poi procedere con l'identificazione dei quattro passeggeri che si sono mostrati fin da subito agitati. I carabinieri hanno notato subito che nel sedile posteriore dell’auto i quattro avevano un cacciavite, una pinza e una radio. In poco tempo è stata scoperta anche la loro irregolarità e i loro precedenti. Al termine dei controlli tutto il materiale è stato sequestrato e i quattro sono stati accompagnati in caserma di Crema e infine denunciati.