Organizzavano incontri hot per derubare le persone e scappare con i soldi: quattro arresti Quattro persone sono state arrestate perché avrebbero organizzato alcuni appuntamenti su siti di incontro hot e, una volta conosciute le persone, le avrebbero derubate.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 5 giugno, quattro persone sono state arrestate perché accusate di furto, ricettazione, truffa e anche porto abusivo di armi e resistenza: stando alle indagini delle forze dell'ordine avrebbero organizzato alcuni appuntamenti su siti di incontro hot e, una volta conosciute le persone, le avrebbero derubate per poi scappare con il denaro. Gli episodi sarebbero avvenuti a Rovato, comune che si trova in provincia di Brescia.

In manette sono finite quattro persone: due uomini e due donne. Due sono agli arresti domiciliari e altri due sono in carcere. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giornale di Brescia, i quattro avrebbero organizzato alcuni incontri con uomini conosciuti online. Una volta incontrati, prima di consumare qualsiasi tipo di rapporto, si sarebbero fatti pagare per poi inventare alcune scuse: avrebbero finto di andare in bagno, che il cane abbaiava o che stesse rientrando il marito geloso.

In qualche caso, infatti, un uomo entrava nell'appartamento chiedendo dove fosse la moglie. In tutti i casi, la donna spariva con i soldi prima di avere qualsiasi tipo di rapporto. Le vittime hanno denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Gli inquirenti hanno quindi ricostruito le dinamiche. Ogni volta sarebbero fuggiti con bottini da 150-200 euro ad appuntamento.

È stata arrestata una coppia di Rovato di 48 e 28 anni, una donna di 35 anni di Cazzago e un altro di 31 anni. Tutti dovranno rispondere a vario titolo di furto, ricettazione, truffa e anche porto abusivo di armi e resistenza.