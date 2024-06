Accerchiano persone al bancomat e rubano i contanti appena ritirati: il video dei 27 colpi Dieci persone avrebbero messo a segno 27 furti agli sportelli bancomat tra la Lombardia e il Piemonte. Il gruppo con sede a Milano è stato arrestato dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Il fotogramma di uno dei colpi messi a segno dal gruppo.

Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri perché ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e ricettazione. Stando a quanto ricostruito dalle indagini condotte dai militari della Compagnia di Rho (nella Città Metropolitana di Milano), il gruppo avrebbe messo a segno almeno 27 furti ai danni soprattutto di persone anziane che si recavano al bancomat per ritirare denaro contante. Dopo averli distratti, riuscivano a rubare le banconote.

I 27 colpi messi a segno tra la Lombardia e il Piemonte

Le indagini sono iniziate a febbraio 2024 e hanno portato all'arresto di otto uomini e due donne. Secondo i carabinieri, avevano costituito un gruppo criminale che aveva base operativa a Milano ma che aveva messo a segno 27 furti tra la Lombardia e Piemonte.

Questi colpi avevano diversi aspetti in comune. Gli indagati, infatti, si posizionavano nei pressi di una banca in attesa della potenziale vittima, sempre anziana perché ritenuta più vulnerabile. Una volta accerchiata in modo discreto, la distraevano gettando a terra monete o banconote di piccolo taglio. Così facendo, riuscivano a sfilarle il denaro appena erogato e poi fuggire.

Gli arresti dei dieci indagati

Durante le indagini, i 10 avrebbero provato in vari modi a eludere gli investigatori. Cambiavano spesso le utenze del cellulari, si alternavano nei colpi e usavano per le fughe auto prese a noleggio attraverso prestanome. I primi arresti sono avvenuti l'8 maggio in flagranza, permettendo così la restituzione immediata di 500 euro alla vittima che aveva 79 anni.

In tutto sono stati arrestati in 10 con l'accusa di furto aggravato e ricettazione. Due sono stati condotti nel carcere di Monza, cinque a San Vittore a Milano, uno a Vigevano (Pavia) e un altro a Bollate (Milano).