Clochard preso a calci nel centro di Brescia per 20 euro e un cellulare: arrestati due uomini La polizia ha arrestato un 22enne e un 40enne che nella notte tra sabato e domenica 2 giugno avrebbero aggredito e derubato un clochard a Brescia. I due avevano ancora con sé il cellulare e i 20 euro rubati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un ragazzo di 22 anni e un 40enne sono stati arrestati nella mattinata di ieri, domenica 2 giugno, dagli agenti della polizia di Stato per rapina. I due, infatti, avrebbero aggredito la notte precedente un clochard che aveva trovato riparo in un androne di piazza Garibaldi a Brescia colpendolo con calci e pugni. Una volta a terra, gli hanno rubato il cellulare e i 20 euro che aveva in tasca. I poliziotti hanno rintracciato i due responsabili nella postazione bancomat di una banca poco lontano, con ancora la refurtiva addosso.

Calci e pugni per 20 euro e un telefono

La chiamata alla Sala Operativa della Questura di Brescia è arrivata poco dopo la mezzanotte tra sabato 1 e domenica 2 giugno. Un passante raccontava di aver aiutato una persona senza fissa dimora che si era trascinata in strada alla ricerca di soccorso. Quell'uomo aveva riferito di essere stato derubato da due persone che conosceva bene e che ha saputo descrivere.

Il clochard si era rifugiato nell'androne di piazza Garibaldi a Brescia, sfuggendo alla pioggia. Ad un certo punto, in due lo hanno aggredito e gli hanno portato via tutto quello che aveva con sé: 20 euro e un cellulare.

L'arresto dei due aggressori

Le Volanti della polizia di Stato sono intervenute poco dopo e hanno individuato subito i presunti responsabili. Si tratterebbe di un 22enne e di un 40enne, entrambi stranieri e connazionali della vittima, che avevano provato a nascondersi in una postazione bancomat.

Gli agenti hanno accertato che i due avevano ancora la refurtiva addosso e quindi li hanno arrestati. Entrambi sono stati poi condotti in carcere nella mattinata del 2 giugno, in attesa della convalida del fermo del giudice.