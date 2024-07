video suggerito

Traffico di supercar rubate a Sesto San Giovanni: nel garage dei ladri suv da 250mila euro Nel box di una coppia di bielorussi (22 e 27 anni) a Sesto San Giovanni si nascondevano auto di lusso rubate, targhe, chiavi universali e strumenti di lettura codici. Sono stati arrestati per ricettazione e riciclaggio di autovetture. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Citycar, fuoristrada, suv. A Sesto San Giovanni (Milano) gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un bielorusso di 27 anni e una sua connazionale di 22, ritenuti responsabili di ricettazione e riciclaggio di autovetture di lusso.

I due sono stati trovati con 150 targhe di auto di varie nazionalità, molte delle quali con allegati documenti con numero di telaio, 15 documenti di identificazioni di persone di varie nazionalità dell'Est Europa. Oltre a questo, avevano chiavi di varie autovetture già stampate e vergini, tablet, strumenti di diagnostica, reset e lettura codici di tutte le auto, attrezzature laser specifico per scrittura su acciaio e disturbatori di frequenza.

Nei giorni scorsi, i poliziotti avevano notato una citycar compatta, con targa ucraina, che si aggirava per le strade comunali senza apparente meta. Dopo averla seguita, hanno scoperto un box in via Torino dove era custodito un suv rubato dal valore di oltre 230mila euro. E ancora targhe, documenti falsi, chiavi universali e molto altro ancora. La coppia è stata fermata per ricettazione e riciclaggio, e portata in carcere, l'uno alla casa circondariale di Monza e l'altra alla Sezione Femminile della casa circondariale Cataldo di Milano.