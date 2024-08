video suggerito

Scappano al controllo e sfrecciano contromano, la polizia spara alle gomme per fermarli: due arresti Due uomini a bordo di un’auto non si sono fermati all’alt della polizia e hanno dato vita a un inseguimento: gli agenti, per bloccarli, hanno sparato alle gomme dell’auto. I due sono stati arrestati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

La scorsa notte, attorno alle 3, in viale Giovanni da Cermenate alla periferia sud di Milano, alcuni agenti di polizia hanno provato a fermare un'automobile, una Citroen, per un controllo. Sul veicolo c'erano due uomini: un 26enne e un 34enne. Entrambi avrebbero detto agli agenti che si sarebbero fermati poco più avanti e avrebbero mostrato loro i documenti.

Quando un poliziotto ha ribadito di fermarsi, il conducente è ripartito a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento. Nel tentativo di far perdere le loro tracce, hanno attraversato la linea ferrata priva di manto stradale della metropolitana leggera che si trova in piazza Abbiategrasso. Hanno poi percorso contromano via dei Missaglia in direzione del centro.

L'inseguimento è terminato solo quando sono arrivati alla fine di una strada senza uscire. Il guidatore ha quindi ingranato la retromarcia per ripartire. A quel punto, uno degli investigatori ha estratto la pistola e ha sparato quattro colpi in direzione di una delle gomme anteriori mettendo così fine alla fuga. Nessuna persona è rimasta ferita. I due uomini a bordo della Citroen sono stati arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e processati per direttissima.

Gli agenti hanno poi perquisito l'automobile. Sul tappetino, sotto al sedile del passeggero, è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di sette centimetri.