Cercano di contrabbandare una Ferrari da 400mila euro: le foto e il video dell'auto sequestrata La Guardia di Finanza ha sequestrato una Ferrari Purosangue al confine con la Svizzera: l'auto da 400mila euro è stata fatta entrare in contrabbando.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 25 giugno, i militari del comando provinciale della guardia di Finanza di Varese e i funzionari dell'Ufficio delle Dogane hanno sequestrato una Ferrari Purosangue che, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, è stata introdotta in contrabbando. Le Fiamme Gialle l'hanno infatti trovata su un carrello trainato da un'autovettura con targa del Regno Unito. Gli approfondimenti hanno permesso di scoprire che si trattava di un recentissimo modello della casa di Maranello: attualmente ci sono pochissimi esemplari sul mercato.

I finanzieri e i funzionari doganali si sono insospettiti proprio per le modalità di trasporto e il fatto che il mezzo di lusso avesse una targa svizzera. Per questo motivo, hanno deciso di svolgere un controllo documentale. Questo ha permesso di scoprire che non c'era alcun libretto di circolazione o dichiarazione attestante la relativa posizionale doganale. La cooperazione internazionale con le autorità elvetiche, ha consentito di sapere che il mezzo era stato acquistato da un concessionario svizzero il giorno precedente il trasporto. Per eludere i controlli, quindi, era stata apposta una targa elvetica.

Dalle indagini è però emerso che questa fosse associata a un altro veicolo. In assenza di immatricolazione, per poter far entrare l'automobile in Italia sarebbe stato necessario presentare una dichiarazione doganale per la quantificazione e il pagamento dei diritti di confine dovuti e cioè il dazio e l'Iva. Sono stati fatti anche accertamenti sul conducente del carrello. Si tratta di un dipendente inglese dell'acquirente della Ferrari. Questo è stato segnalato alla Procura di Varese: dovrà rispondere di falsità ideologica, contrabbando aggravato, con evasione dei diritti di confine per un importo di 138mila euro.

Sia la Ferrari Purosangue che il mezzo utilizzato per il trasporto sono stati sequestrati.