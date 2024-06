Sequestrate 9mila bottiglie di vino pregiato, valgono 1,5 milioni euro: arrestato un trafficante di droga

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Scoperto un traffico internazionale di droga tra la Spagna e l'Italia. Lo scorso ottobre era scattata l'esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare e al sequestro di oltre 129 milioni di euro, ora invece la Guardia di Finanza ha effettuato un altro sequestro preventivo per oltre 3,5 milioni di euro. Nel finire nel mirino dei militari sono state 9mila bottiglie di vino pregiato, per un valore stimato di 1,5 milioni di euro, quattro orologi di lusso, un immobile nella Bergamasca e un po' di contanti.

Questo secondo capito dell'indagini si è basato sugli approfondimenti eseguiti sulle persone rimaste a piede libero durante la fase degli arresti. Nelle successive perquisizioni sono stati trovati anche 84 chili di stupefacenti tra hashish e marijuana, quattro orologi di lusso e più di 100 mila in contanti. Questo secondo blitz ha permesso un arresto in flagranza per un indagato: l'uomo si è scoperto che in casa sua teneva oltre 9.000 bottiglie di vino pregiato. I loro costi era da capogiro: una di queste bottiglie è arrivata a costare 15mila euro. A insospettire i finanzieri è stato sicuramente l'evidente sproporzione tra i redditi dichiarati e il tenore di vita.

La provenienza di questa ricchezza sarebbe illecita. L'indagato aveva diversi conti correnti e un immobile in provincia di Bergamo. Per lui è scattato l'arresto: dovrà ora chiarire la provenienza di queste 9mila bottiglie.