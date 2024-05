video suggerito

Sequestrate 5 supercar da 800mila euro: come funziona il contrabbando delle auto di lusso Cinque supercar, dal valore complessivo di 800mila euro, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Gallarate (Varese). Secondo le indagini, la ditta proprietaria le avrebbe contrabbandate evitando di pagare 250mila euro tra dazi e Iva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Guardia di Finanza ha sequestrato cinque supercar con targa svizzera dal valore complessivo di circa 800mila euro. Stando a quanto accertato dalle fiamme gialle, la società di autonoleggio proprietaria delle auto non le avrebbe presentate alla dogana di competenza, facendole così circolare nel territorio italiano evadendo i diritti di confine per oltre 250mila euro. Una pratica che configura il reato di contrabbando aggravato e che ha portato alla denuncia alla Procura di Busto Arsizio dei responsabili per violazioni al Testo Unico delle Leggi Doganali.

Le auto di lusso sequestrate

Le indagini condotte dalla Compagnia di Gallarate della Guardia di Finanza sono state avviate con le analisi delle auto di lusso che circolano nel territorio della provincia di Varese. L'obiettivo era quello di verificare che i proprietari delle supercar avessero rispettato tutti gli adempimenti doganali e quelli previsti dal codice della strada.

È emerso, però, che una società di noleggio aveva di fatto contrabbandato su suolo italiano cinque vetture: una Porsche Macan, una Porsche 911 Carrera 4s, una Mercedes Classe G63 AMG V8, una Lamborghini Huracan e una McLaren 570S.

Il contrabbando delle supercar

Tutte con targa svizzera e dal valore complessivo di 800mila euro, non erano state presentate alla dogana e circolavano senza aver pagato i dazi all'importazione e l'Iva per oltre 250mila euro. Le Fiamme Gialle hanno, quindi, provveduto a sequestrare preventivamente le cinque auto e a denunciare i responsabili alla Procura di Busto Arsizio.

Secondo gli investigatori, quanto messo in atto dalla società di autonoleggio che opera a Gallarate sarebbe "particolarmente distorsivo" del mercato, dato che risparmiano sulle tasse avrebbe esercitato una concorrenza sleale sfruttando i costi minori delle supercar provenienti da Paesi fuori dall'Unione Europea.