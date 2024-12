video suggerito

Quanto costano i panettoni di Carlo Cracco: tutte le versioni per il Natale 2024 Il Panettone Milano dello chef Carlo Cracco è il simbolo della tradizione natalizia meneghina. Il dolce stellato dell’ex giudice di Masterchef, confezionato all’interno della preziosa cupola verde, costa 44 euro. Disponibili anche le versioni ai tre cioccolati, pistacchio e caramello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che Natale è senza il panettone stellato più famoso di Milano? Canditi all'arancia e uvetta, un impasto morbidissimo e l'inconfondibile profumo di bacca di vaniglia: è l'ormai storico Panettone Milano di Carlo Cracco, simbolo della tradizione invernale meneghina confezionato all’interno della scatola verde con l'immagine della Galleria Vittorio Emanuele II stampata in oro a caldo.

Quanto costano i panettoni di Carlo Cracco: tutte le versioni per Natale 2024

Svariate, come sempre, le versioni in vendita al pubblico oltre al classico panettone Milano dal costo di 44 euro. L'ex giudice di Masterchef, per il 2024, ha pensato infatti anche a offrire al pubblico i lievitati ai gusti caramello e pistacchio (46 euro), tre cioccolati (cioccolato al latte, fondente e gianduia, 46 euro) e pandoro ricoperto di zucchero a velo, sempre confezionati all'interno della preziosa cupola verde griffata Cracco.

Ma non solo. È disponibile sul sito ufficiale anche il Super Panettone Milano in edizione limitata (80 euro), presentato in una latta speciale il cui design unico ed elegante si ispira all’iconica carta da parati del celebre Ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.

Leggi anche I 6 mercatini di Natale più belli a Milano: il programma con le date e dove si svolgono

Cosa contiene la box natalizia di Carlo Cracco

Dolci a lunghissima lievitazione naturale che si possono abbinare a bottiglie di amaro bianco, limoncello o gin made in Cracco (92 euro), o ancora trovare all'interno di una box natalizia dolce (intorno ai 150 euro) composta da panettone, alcolico e gli speciali "baci di Cracco" natalizi: una selezione di drageè alla nocciola ricoperti di cioccolato fondente, dragèe al pistacchio ricoperti di cioccolato al latte o dragèe al caffè ricoperti di cioccolato fondente, tutti da gustare all'interno delle classiche lattine blu da collezione.