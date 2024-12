video suggerito

La cena della Vigilia di Natale 2024 da Berton a Milano: cosa prevede il menu e quanto costa Il menu di magro per la cena della Vigilia 2024 è firmato dallo chef Andrea Berton, istituzione milanese in zona Porta Nuova dopo anni da Gualtiero Marchesi e Alain Ducasse. Tra le portate brodo di cappone con cappelletti di vitello, faraona arrosto e panettone alla crema di marsala: il costo è di 180 euro a persona, con bevande in abbinamento a 110 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Serata libera il 24 dicembre? Forse può essere il momento di regalarsi una cena stellata (rigorosamente di magro). Il celebre ristorante da Berton, una stella Michelin in zona Porta Nuova, per l'occasione apre le porte del locale e offre un percorso degustazione gourmet in pieno stile tradizionale tra brodo di cappone, faraona arrosto con castagne e polenta e l'immancabile panettone natalizio con crema al marsala.

Un menu firmato da chef Andrea Berton in persona, istituzione milanese cresciuto prima al Ristorante Gualtiero Marchesi in Via Bonvesin de la Riva e poi da Alain Ducasse a Montecarlo, dopo otto anni da Trussardi alla Scala dal 2013 è l'anima del Ristorante Berton in via Mike Bongiorno, sotto i grattacieli di piazza Gae Aulenti.

Quanto costa la cena della Vigilia di Natale 2024 al Ristorante Berton

La cena della Vigilia di Natale 2024 da Andrea Berton a Milano prevede 9 portate (2 antipasti, un primo, 2 secondi e 3 dolci) e costa 180 euro a persona, bevande escluse. In abbinamento al pasto, però, la casa consiglia un percorso degustazione di vini al calice del valore di 110 euro a persona (Bellavista Franciacorta Vittorio Moretti 2013, Terlan Quarz Sauvignon Blanc 2022, Biondi Santi Rosso di Montalcino 2020, Cusumano Moscato dello Zucco 2014).

Cosa prevede il menu del Ristorante Berton a Milano

Ecco cosa prevede il menu del Ristorante Berton a Milano, con il famoso brodo di cappone dello chef e un tocco di Veneto: si tratta dell'antipasto di magro composto dalle moeche, granchi tradizionali della laguna e dell'alto Adriatico, e dal branzino.

Moeca con puntarelle, finocchio e arance

Patata alla brace, zucca e bagnacauda

Brodo di cappone con cappelletti di vitello (con aggiunta di tartufo bianco, supplemento 44 euro)

Branzino alle bietole, salsa di vongole e bottarga

Faraona arrosto, castagne, indivia all'arancia (in aggiunta polenta morbida, burro al mais, fonduta di Grana Padano e tartufo bianco con supplemento di 59 euro)

Mandarino al mandarino

Cioccolato, caffè e nocciole

Panettone e crema al marsala