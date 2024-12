video suggerito

Il pranzo di Natale 2024 da DaV Da Vittorio a Milano: cosa prevede il menu e quanto costa La sede milanese del ristorante tre Stelle Michelin Da Vittorio a Brusaporto si prepara al pranzo del 25 dicembre con un menu elegante e tradizionale, da gustare con vista sui grattacieli di CityLife. Con una sequenza di ben 15 portate e un buffet di pasticceria, il Natale 2024 da DaV costa 260 euro a persona (vini e bevande esclusi)

Un pranzo sotto le (tre) stelle dei fratelli Cerea, nell'olimpo della cucina italiana con il ristorante Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo). In occasione del Natale 2024 anche la sede milanese DaV, con vista sui grattacieli di CityLife dentro la torre più alta d'Italia, si prepara a trasformare il pranzo del 25 dicembre in un'esperienza gastronomica indimenticabile. Con un menu d'eccezione che mette insieme tradizione lombarda, eleganza e genio creativo, e piatti che spaziano tra mare e terra creando un perfetto equilibrio di sapori e consistenze.

Per l'evento, lo staff del locale tristellato ha preparato anche dolci sorprese in vendita sullo shop online come l'albero di Natale o la casetta degli elfi di cioccolato, il panettone stellato (gusto classico, cioccolato, albicocca e Collio Picolit DOC) e ancora sfiziosi cioccolatini, morbidi torroni e svariate confezioni di prodotti gastronomici griffati Da Vittorio Gift.

Quanto costa il pranzo di Natale 2024 al ristorante DaV

Il pranzo di Natale al ristorante DaV Da Vittorio in piazza Tre Torri (al primo piano della Torre Allianz) a Milano prevede 15 portate (9 antipasti, un primo, un secondo, 4 dolci con buffet) e costa 260 euro a persona, vini e bevande esclusi. Per informazioni e prenotazioni, comunque, si può chiamare il numero 02 36723830 o inviare una mail all'indirizzo davmilano@davittorio.com.

Cosa prevede il menu del ristorante DaV Da Vittorio a Milano

Ecco cosa prevede il menu del ristorante DaV a Milano, dal gran finale di ben 4 dolci con i celebri cannoncini alla crema e un gustoso buffet di piccola pasticceria.

Salmone affumicato, panna acida e vinaigrette al cetriolo

Tacos di mais, insalata di granchio e maionese alla paprika

Scampo al vapore alla Vittorio e maionese leggera

Carpaccio di manzo, rucola e grana

Torcione di fegato grasso alle noci, uvetta e melograno servito con pan brioche

Quiche lorraine di verdure invernali al tartufo

Flan di carciofi e fonduta di robiola

Mondeghilo con crema di carote alla cannella

Insalata di radicchio rosso trevigiano, gorgonzola e noci

Raviolone spinaci, ricotta, tuorlo d'uovo e tartufo nero

Tacchinella ripiena

Sfera di Natale (pralinato alle nocciole e caramello con inserto di mela e cannella)

Kermesse, cannoncini

Piccola pasticceria, torrone

Il nostro panettone