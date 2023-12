Quanto costa il panettone di Carlo Cracco per Natale 2023: tutte le versioni del dolce natalizio stellato Il panettone Milano dello chef Carlo Cracco è il simbolo della tradizione natalizia meneghina. Ma non è la sola versione disponibile del celebre dolce stellato: il Natale 2023 dell’ex giudice di Masterchef si arricchisce di varianti al cioccolato, caramello e pistacchio, albicocche e zafferano. Il costo del prodotto tradizionale si aggira intorno ai 50 euro.

Non poteva che portare il nome del capoluogo lombardo il dolce delle feste per eccellenza firmato Carlo Cracco. È l'ormai celebre panettone Milano, lievitato lentamente per ottenere una consistenza morbida e alveolata e punteggiato da una cascata di canditi di arancia e uvetta, avvolta da un dolce profumo di vaniglia.

Torna così anche per il Natale 2023 il panettone artigianale made in Milano dello chef di Cracco in Galleria, ideato in più varianti dall'immancabile classico milanese, realizzato come tradizione comanda, al panettone zafferano con pezzi di albicocca candita, il panettone ai tre cioccolati (senza canditi) con sfumature di gianduia, latte e fondente e superficie croccante, quello al caramello glassato al pistacchio e cioccolato bianco. Costo? Intorno ai 50 euro (49 per il panettone Milano) per i prodotti confezionati all'interno della cupola verde logata Cracco.

Con alcune eccezioni, perfette box regalo da lasciare sotto l'albero di Natale. Una su tutte, il dolce natalizio limited edition che nasce dalla collaborazione tra l'ex giudice di Masterchef e il rum Zacapa, ovvero uno speciale panettone alle ciliegie con glassatura al cioccolato fondente e mandorle, custodito all'interno di un'elegante scatola arancione e accompagnato da una bottiglia del pregiato alcolico sudamericano (costo 94 euro).

E ancora le Combinazioni perfette ideate ideate dallo chef stellato simbolo dello spirito meneghino: panettone ai tre cioccolati da acquistare con crema spalmabile di nocciola con granella e cacao a parte (66 euro), il panettone Milano da abbinare alla confettura di pesche (54 euro), il panettone al caramello glassato al pistacchio con crema spalmabile al pistacchio (69 euro). Senza dimenticare il morbido pandoro, imbiancato da una nuvola di zucchero a velo, per chi non ama i canditi sulla propria tavola natalizia.

Dove si possono acquistare? Attraverso lo store online o all'interno del "salotto dei milanesi", il bistrot di Carlo Cracco in Galleria.