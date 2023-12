Il pranzo di Natale 2023 al Cafè di Carlo Cracco in Galleria: cosa prevede il menu e quanto costa Il pranzo di Natale 2023 secondo la tradizione del Nord Italia: nel tempio milanese di Carlo Cracco il 25 dicembre si celebra con gusto e raffinatezza, a partire da 170 euro a persona. Ecco l’elenco delle portate previste sulla tavola con vista Galleria Vittorio Emanuele II. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ormai una tradizione. È il pranzo di Natale nel cuore del salotto buono di Milano, la sala del Cafè Cracco in Galleria Vittorio Emanuele che anche quest'anno, per festeggiare il 25 dicembre in compagnia, offre ai suoi ospiti il meglio della cucina meneghina e lombarda. Un'esperienza imperdibile (per milanesi doc e non solo) da gustare sotto le stelle del celebre chef e volto tv, tra pietanze gourmet e l'atmosfera del centro città che si illumina a festa.

Quanto costa il pranzo di Natale 2023 da Cafè Cracco in Galleria

Il costo? Dai 170 euro a persona, vini esclusi. Un prezzo superiore rispetto al normale menù degustazione di Cracco Cafè, che parte invece da 150 euro e offre 5 diverse portate (al ristorante, al contrario, si parte da 250 euro a pranzo e da 350 a cena). Il pranzo di Natale si acquista online presso lo shop di Carlo Cracco, per un minimo di due e un massimo di sei persone, e non è rimborsabile. Unica eccezione, per le cancellazioni dovute a Covid e altri motivi di salute documentabili: in tal caso verrà emesso un voucher valido per un pranzo o una cena, pari al valore speso, usufruibile presso il Cafè di Carlo Cracco in Galleria entro il 30 marzo del 2024.

Il menù di Natale 2023 dello chef Cracco a Milano

Ecco le cinque portate previste in tavola dalla carta del locale di Carlo Cracco, una sinfonia di sapori tradizionali di Milano e del Nord Italia in generale (tortellini in brodo e il classico panettone con cremo allo zabaione su tutti) dall'antipasto al dolce. Qui l'elenco completo, secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale del locale:

Tarte: insalata russa e salmone affumicato

Noci di capesante dorate, broccoli, melograno e caviale

Tortellini delle feste in brodo di cappone

Petto e coscia di cappone farciti alle castagne, salsa al tartufo e biete

Panettone mandorlato con crema allo zabaione