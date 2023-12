Cosa propone per Natale un’antica gastronomia milanese: ecco il menu della tradizione Cosa si mangia a Natale a Milano? Parola d’ordine: opulenza. Via a patè, vitello tonnato, caviale e foie gras per gli antipasti, primi in brodo e cappone ripieno per il pranzo. Dolce conclusione: regna sempre il panettone (con crema di mascarpone)

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna dicembre a Milano e tornano a riempirsi di raffinate prelibatezze gli scaffali e i banconi delle gastronomie milanesi, che per tutto il mese di Natale lavorano senza sosta. Ma qual è il menu classico meneghino delle feste natalizie, simbolo della tradizione lombarda?

Lo propone la storica attività di specialità alimentari in via Giulio e Corrado Venini, da più di cento anni baluardo delle tavole milanesi in zona Centrale/Loreto e non solo: si tratta della gastronomia Torri, premio Gambero Rosso 2023 che anche quest'anno offre ai tanti clienti che affollano il locale i classici ingredienti immancabili per il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale in famiglia.

Il tradizionale menu di Natale a Milano

Ma cosa si mangia a Natale a Milano? La parola d'ordine, senza dubbio, è opulenza. Tra gli antipasti spiccano caviale, foie gras, patè, insalata russa, salsa cocktail e vitello tonnato, così come i classici salumi per il pranzo di Natale e il salmone affumicato per la sera della Vigilia.

Per quanto riguarda il pranzo o la cena, invece, regnano in tavola i primi in brodo (come ravioli o cappelletti ripieni di brasato) o le specialità alla besciamella da gratinare in forno (come le crespelle di zucca mantovana o i cannelloni ricotta e spinaci). Tra i secondi, oltre al celebre cappone ripieno si possono trovare anche anatra all'arancia, faraona e arrosto di vitello: tutte carni magre, impreziosite da ripieni di verdure o contorno di mele e speck. Per la Vigilia? Una preparazione a base di storione, pesce d'acqua dolce da cucinare al forno.

Il dolce, infine. Non può mai mancare su una tavola lombarda il panettone con crema di mascarpone lodigiano, vero re del pasto natalizio. Unica eccezione concessa: il "cugino" pandoro, ricoperto da una nuvola di zucchero a velo, per chi non è amante dei canditi.