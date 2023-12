Quanto costa il panettone di Iginio Massari per Natale 2023 Anche per il Natale 2023 il Maestro pasticcere Iginio Massari ha proposto il suo panettone, il Re dei lievitati. È disponibile in varie versioni, ma il costo del prodotto tradizionale va dai 24 ai 160 euro.

A cura di Enrico Spaccini

Quattro lievitazioni, arancia candita calabrese e glassa con mandorle e cacao sono solo alcuni degli ingredienti che compongono il Re dei lievitati, il panettone di Iginio Massari. Il Maestro pasticcere bresciano, che l'ultima guida di Gambero Rosso ha insignito del prestigioso riconoscimento delle Tre Tore d'Oro in quanto "esempio per tutti coloro che vogliano avvicinarsi all'arte bianca", anche per il Natale di quest'anno offre ai golosi di tutto il mondo il fiore all'occhiello dell’Alta Pasticceria firmata Massari con prezzi che variano dai 24 euro ai 160 euro.

Il panettone del Maestro bresciano è frutto di una complessa lavorazione che dura in tutto 62 ore. Queste comprendono le quattro lievitazioni, a tempo e temperatura controllati, che servono per accrescere la morbidezza del prodotto finale. Come si può leggere nel sito Iginio Massari, l'interno del panettone racchiude cubetti di arancia candita calabrese e uvetta Sei Corone. A questi vengono poi accompagnati i sentori aromatici del burro e della vaniglia.

L'esterno del panettone, invece, è ricoperto di una glassa realizzata con mandorle a sua volta ricoperto di cacao, arricchito poi con mandorle grezze e granella di zucchero. All'acquirente è garantito che ogni panettone è stato realizzato in modo artigianale e conservato con tutta la sua freschezza.

Il prodotto tradizionale è disponibile in varie dimensioni a cui corrispondono diverse fasce di prezzo. Il panettone da mezzo chilo ha un costo pari a 24 euro che cresce fino a 43 euro per la versione da un chilo. Il prezzo sale a 95 euro ciascuno per i panettoni da due chili, raggiungendo i 160 euro per quelli da tre chili.

Basterà, poi, dare un'occhiata ai vari prodotti esposti sulla vetrina digitale del sito del Maestro pasticcere per vedere che esistono varianti per tutti i tipi e le esigenze. C'è il panettone senza canditi (41 euro), senza lattosio (27 euro), la versione al cioccolato (48 euro) e quella al cacao e cioccolato ma senza canditi (50 euro). Infine, immancabile il panettone al pistacchio (53 euro).