Chi è Debora Massari, la figlia dello chef Iginio Massari ospite di Masterchef 13

La maestra pasticcera Debora Massari sarà ospite insieme a suo padre Iginio della prima puntata di Masterchef 13, in onda questa sera giovedì 14 dicembre alle 21:15 su Sky Uno e Now. Co-fondatrice del marchio Iginio Massari Alta Pasticceria, Debora ha 48 anni e già dai primi anni del 2000 lavora al fianco del padre in numerosi progetti e programmi televisivi.

Chi è Debora Massari, pasticciera e star di Instagram

Debora Massari si è laureata in Scienze e Tecnologie alimentari con una tesi sperimentale sui lievitati. Classe '75, ha fatto il suo ingresso nell'azienda di famiglia nel 2000. La provincia di Brescia le ha conferito il riconoscimento di testimonial per merito notorio e nel 2019 è diventata Maestro Pasticcere entrando nella prestigiosa Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani.

Su Instagram Debora Massari conta 400mila follower che la seguono per prendere ispirazioni dalle sue ricette di alta pasticceria spesso oggetto di video in collaborazione con il padre Iginio. Infine, oltre a partecipare a esposizioni tecniche, simposi e trasmissioni televisive, è anche docente presso la 24 Ore Business School.

Il rapporto con il padre Iginio Massari e il legame professionale

Da quando lavora insieme al padre, Debora Massari ha creato l’e-commerce, i profili social del brand Iginio Massari. Ora si occupa dell'ufficio Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti ed è attualmente membro del consiglio di amministrazione della Iginio Massari Srl. Insieme a lui è apparsa per la prima volta in televisione nel 2018 nel programma The sweetman celebrities.

La vita privata di Debora Massari

Della vita privata di Debora Massari non si sa molto. Come scrive lei stessa su Instagram è madre di due bambini ed è appassionata di tennis. Nel luglio 2022 Forbes l'ha inserita nella classifica annuale "Le 100 donne di maggior successo in Italia".