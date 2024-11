video suggerito

Quanto costa andare a sciare in Lombardia nel 2024 e dove è più caro

A cura di Giorgia Venturini

Anche quest'anno non tutti si potranno permettere una giornata sugli sci. Anche nel 2024 i prezzi dello skipass giornaliero hanno subìto un notevole rincaro.

Lo conferma a Fanpage.it Altroconsumo a poche ore dall'avvio della stagione sciistica che nei principali comprensori della Lombardia inizierà domani 30 novembre: l'organizzazione ha messo a confronto i prezzi di 38 località sciistiche. Stando alla ricerca, una famiglia media di tre persone solo per accedere agli impianti di risalita spenderà una media di 186 euro.

Di quanto è aumentato il costo dello skipass in Lombardia

Insomma la passione per lo sci non è per tutti. L'indagine di Altroconsumo ha fatto registrare un rincaro medio in tutta Italia del quattro per cento rispetto un anno fa. Nulla di nuovo: da alcune stagioni sciistiche i prezzi medi hanno subito un aumento dei prezzi. Tenendo in considerazione però che "le tariffe sono caratterizzate da una variabilità altissima: negli oltre trenta comprensori sciistici coinvolti nell’indagine, lo skipass giornaliero varia da un prezzo minimo di 35 euro (Champorcher) a un massimo di 83 euro (Dolomiti Superski)".

Tra località dopo i rincari sono stati più consistenti c'è anche Bormio: se la media nazionale è stata di un incremento del quattro per cento, nei comprensori 4 Valli-Bormio è invece del 7,97 per cento. A Bormio la data ufficiale dell'apertura degli impianti, così come a Santa Caterina Valfurva e Cima Piazzi – San Colombano, sarà il 6 dicembre e terminerà il 6 aprile. In alta stagione il costo dello skipass su queste piste costerà più di 50 euro.

Quali sono i comprensori sciistici più costosi d'Italia

La Lombardia però non ha i comprensori più costosi d'Italia: lo skipass più caro è quello delle Dolomiti Superski il cui biglietto giornaliero costa 83 euro. Secondo posto invece per Madonna di Campiglio dove per un’esperienza sulle piste bisogna spendere 79 euro, mentre sul gradino più basso del podio ci sono i quattro comprensori in Trentino-Alto Adige, ovvero Alta Badia, Alta Pusteria -Tre Cime, Plan de Corones-Kronplatz e Val Gardena, e uno quello di Cortina d’Ampezzo, in Veneto. In questi posti una gita sugli sci tutto il giorno costa 77 euro.

L'indagine di Altroconsumo precisa anche: "Ci sono anche località dove il prezzo del giornaliero, oltre che essere tra i più bassi dell’indagine, non ha subito alcun incremento rispetto alla scorsa stagione sciistica: si tratta di Sella Nevea e Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia e di Champorcher in Valle d’Aosta. Da sottolineare che in quest’ultima località sono quattro anni che il prezzo dello skipass rimane invariato. Se si guarda alle variazioni di prezzo, spiccano aumenti significativi anche in alcune località non particolarmente costose".

Quando aprono le piste da sci in Lombardia

La nuova stagione sciistica sta per iniziare in Lombardia. Già da domani 30 novembre verranno aperti i primi impianti e via via anche tutti gli altri. Ecco quindi le date di apertura di seggiovie e ski lift:

Aprica : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Livigno : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Madesimo : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Pontedilegno – Tonale : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Santa Caterina Valfurva : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Bormio : 6 dicembre 2024

: 6 dicembre 2024 Borno : 6 dicembre 2024

: 6 dicembre 2024 Colere : 6 dicembre 2024

: 6 dicembre 2024 Foppolo – Carona – Brembo Ski : 6 dicembre 2024

: 6 dicembre 2024 Lizzola : 6 dicembre 2024

: 6 dicembre 2024 Piani di Bobbio e Valtorta : 6 dicembre 2024

: 6 dicembre 2024 Chiesa Valmalenco : 7 dicembre 2024

: 7 dicembre 2024 Monte Pora : 7 dicembre 2024

: 7 dicembre 2024 Pescegallo – Valgerola : 20 dicembre 2024

: 20 dicembre 2024 Spiazzi di Gromo : 20 dicembre 2024

: 20 dicembre 2024 San Colombano : 21 dicembre 2024

: 21 dicembre 2024 Maniva Ski : 27 dicembre 2024

: 27 dicembre 2024 Alpe Giumello : 28 dicembre 2024

: 28 dicembre 2024 Caspoggio – Valmalenco : 28 dicembre 2024

: 28 dicembre 2024 Monte San Primo : 28 dicembre 2024

: 28 dicembre 2024 Montecampione : 28 dicembre 2024

: 28 dicembre 2024 Piazzatorre : 28 dicembre 2024

: 28 dicembre 2024 Teglio : 4 gennaio 2025

: 4 gennaio 2025 Pian delle Betulle – Alpe di Paglio : 10 gennaio 2025

: 10 gennaio 2025 Bagolino – Gaver: 11 gennaio 2025