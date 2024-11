video suggerito

Arriva la Ski'n Card in Lombardia, lo skipass regionale per le piste da sci: come funziona e quanto costa Gli appassionati dello sci potranno attivare la Ski'n Card, lo skipass regionale per 27 piste da sci in tutta la Lombardia. Sono 27 le stazioni sciistiche a disposizione in giro per la regione e l'abbonamento stagionale costa 1.040 euro.

A cura di Giorgia Venturini

Bormio, dalla pagina Facebook di Attilio Fontana

In Lombardia ha preso il via la stagione sciistica 2024-2025. Questo weekend sono stati aperti alcuni impianti ed altri verranno aperti settimana prossima. E anche quest'anno non mancano le novità: per gli appassionati della neve si potrà attivare la Ski'n Card, lo skipass regionale per 27 piste da sci in tutta la Lombardia.

Per averla basta andare sul sito Ski’n Lombardia e comprare la tessera a 10 euro. Il costo di una giornata sulle piste da sci dipenderà dalle tariffe dei singoli impianti e verrà addebitato verso sera: si può raggiungere la soglia di 1.140 euro per tutta la stagione sciistica. La card consentirà di sciare in tutte le ski area delle località associate alla tessera, per un totale di oltre 900 km di piste sulle Alpi.

Come funziona la Ski'n Card, lo skipass regionale in Lombardia

Per attivare la card non bisogna far altro che andare sul sito di Ski’n Lombardia: una volta qui si potrà scegliere se acquistare l'abbonamento stagionale oppure la pay per use. Si può pagare la giornata sugli sci con Pay Per Use.

La tessera costa 10 euro se la si vuole far arrivare a casa oppure è gratuita se si ritirare in tutte le biglietterie skipass delle località sciistiche. E ancora: "Dal tuo Account – come si legge dal sito – puoi monitorare le tue sciate e le spese, oltre a modificare il metodo di pagamento per lo skipass PayPerUse". Sulla tessera si possono inserire anche i pagamenti dei corsi di sci o come l’accesso ai rifugi, ristoranti e terme. Già dal prossimo 9 dicembre e fino al 22 ai ragazzi verrà data la possibilità di frequentare lezioni di sci spendendo solo 10 euro, durante i weekend.

La Ski'n Card è stata decisa in accordo con Anef Ski Lombardia, ovvero "l’associazione che riunisce le aziende funiviarie di 27 stazioni sciistiche in Lombardia con l’obiettivo di promuovere la montagna lombarda per tutti gli appassionati di sci alpino e sport invernali".

Per quali stazioni sciistiche lombarde è utilizzabile

La cart consente di accedere agli oltre 900 chilometri di piste sulle Alpi. Sono 27 le stazioni sciistiche a disposizione in Lombardia per un totale di 300 gli impianti. Ecco quindi dove si può sciare: Alpe Teglio, Aprica, Barzio Piani di Bobbio Bormio, Borno, Carona, Colere, Foppolo, Livigno, Lizzola, Madesimo, Maniva, Monte Campione, Monte Pora, Oga, Piani d'Artavaggio, Piani d'Erna, Ponte di Legno Tonale, Presolana, Santa Caterina Valfurva, Schilpario, Selvino, Spiazzi di Gromo, Valdidentro, Valgerola, Valmalenco, Val Palot.

Quanto costa e come attivare lo Skipass per le piste da sci in Lombardia

Oltre al costo della tessera, sulla Ski'n Card si potrà pagare la giornata di scii o tutta la stagione sciistica. Le tariffe per qualche ora sulle piste varia in base alla tariffa dei rispettivi skipass degli impianti. Per lo stagionale però il costo è stato indicato ovunque a 1.040 euro, mentre la stagione con un maestro di sci costa 450 euro. E ancora: per i tesserati alla Federazione italiana sport invernali l'abbonamento stagionale costa 680 euro.