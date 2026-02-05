Quanti soldi porteranno le Olimpiadi invernali 2026 a Milano: l’impatto su turismo e commercio

Simboli olimpici per le Olimpiadi invernali di Milano–Cortina a Milano | Foto LaPresse

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Secondo le stime del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sarebbero destinate a generare un indotto economico complessivo di 319 milioni di euro per il capoluogo lombardo. La cerimonia di apertura ufficiale è in programma domani, venerdì 6 febbraio, e i giochi proseguiranno per oltre due settimane.

In tale periodo, tra il 6 e il 22 febbraio 2026, secondo il Centro Studi sarebbero attesi all'incirca 725 mila spettatori, con una spesa media pro-capite stimata intorno a 440 euro, legata principalmente a ospitalità, ristorazione, trasporti e commercio. Più contenuto, invece, l'impatto economico stimato per i giochi Paralimpici che dovrebbero generare 31 milioni di euro di indotto grazie alla presenza di poco più di 73 mila spettatori e a una spesa media individuale di 425 euro.

L'occupazione alberghiera ed extralberghiera

Lo studio di Confcommercio prende in considerazione un'area che si estende 4,5 chilometri dal centro di Milano. In questa zona, il tasso medio di occupazione degli hotel a tre, quattro e cinque stelle, circa 500 strutture, si attesta intorno all'80,9 per cento.

Leggi anche Shock a Milano-Cortina: Mark McMorris in ospedale dopo un volo di 50 metri in allenamento

Nel comparto extralberghiero, caratterizzato da un'offerta ampia di quasi 18 mila appartamenti, l'occupazione media risulta più bassa, tra il 65 e il 70 per cento. Tuttavia, nelle aree centrali della città come Brera, Portello o il Villaggio Olimpico, i livelli di occupazione dell'extralberghiero risultano allineati a quelli alberghieri.

Prezzi dei biglietti aerei per Milano

Per quanto riguarda i trasporti aerei, il prezzo medio giornaliero dei voli per Milano – la cui ultima rilevazione risale allo scorso 31 gennaio – è pari a 221 euro, con un aumento dell'8,5 per cento rispetto al fine settimana precedente.

Inoltre, negli ultimi giorni i prezzi avrebbero mostrato una tendenza al rialzo, in parte legata all'aumento della domanda "last minute". Le variazioni più significative si sono registrate per i collegamenti con il Sud Europa (25,9 per cento), l'Europa centrale (15,7 per cento), l'Oceania (14,2 per cento) e il Nord Europa (11,4 per cento).

Il turismo a Milano nel 2026

I dati sul turismo indicano, inoltre, una crescita degli arrivi in città nei primi due mesi dell'anno. A gennaio si prevede un consuntivo di oltre 695 mila arrivi, in aumento del 14 per cento rispetto allo stesso mese del 2025. Per febbraio la stima supera, invece, i 745 mila arrivi, con un incremento del 15 per cento su base annua.

"Milano entra in un mese cruciale", ha commentato in merito Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. "I giochi Olimpici e Paralimpici diventeranno un acceleratore di competitività: capace di attrarre investimenti e rafforzare il posizionamento internazionale della città". È in questa prospettiva che, secondo il segretario, la legacy di queste Olimpiadi sarebbe "destinata ad andare ben oltre il 2026, consolidando un capitale strategico fatto di competenze, relazioni, servizi e nuove opportunità che continueranno a generare valore nel tempo".