Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia: le date ufficiali

I saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia inizieranno sabato 3 gennaio 2026 e termineranno il 3 marzo 2026. La durata massima dei saldi è di sessanta giorni.
A cura di Ilaria Quattrone
I saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia inizieranno sabato 3 gennaio 2026.  Come specificato dal sito di Regione Lombardia, questi termineranno il 3 marzo 2026. La durata massima dei saldi è infatti di sessanta giorni. Inoltre, per i trenta giorni precedenti al 3 gennaio 2026 non sarà possibile effettuare vendite promozionali. Lo stop è quindi partito dal giovedì 4 dicembre 2025.

Saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia: la data di inizio

Come già anticipato, sul sito di Regione Lombardia, è stato annunciato che il primo giorno sarà proprio sabato 3 gennaio 2026. Come ogni anno, gli sconti invernali iniziano nel primo giorno feriale che precede l'Epifania. Durante questo periodo, i commercianti dovranno rispettare alcune regole.

Per esempio dovranno esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso in modo da fornire informazioni veritiere sugli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie che nei prezzi nei negozi. Non potranno indicare prezzi ulteriori e diversi e dovranno dimostrare agli organi di controllo, la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

Ancora: bisognerà separare i prodotti in saldo da quelli venduti a prezzo normale. E, nel caso in cui un prodotto dovesse essere difettoso, è possibile chiedere la sostituzione dell'articolo o il rimborso. Per ottenerlo, bisognerà conservare e mostrare lo scontrino fiscale.

Quanto durano e quando finiscono i saldi invernali

I saldi dureranno solo sessanta giorni. Quindi, considerato che inizieranno il 3 gennaio, significa che termineranno martedì 3 marzo. Per poter usufruire degli sconti, bisognerà quindi aspettare i saldi estivi che invece inizieranno il primo sabato di luglio.

